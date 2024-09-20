Через ядерні погрози Путіна: США підготували сценарій удару по військах Росії, – ЗМІ

Росія відмовилася від застосування ядерної зброї. Це вдалося завдяки рішучій, але виваженій позиції США та підтримці інших країн.

Про це пише видання Onet. Ексголова ЦРУ Девід Петреус підтвердив, що у 2022 році США застерегли Росію: якщо вона застосує ядерну зброю проти України, Вашингтон втрутиться у конфлікт.

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Росія передумала застосовувати ядерну зброю

Повідомляється, що у 2022 році Петреус заявляв американським ЗМІ про готовність США знищити весь російський Чорноморський флот, а також усі російські наземні та повітряні сили, що перебувають на території України.

За твердженням ексдиректора ЦРУ, США могли б вжити заходів у відповідь на застосування Росією тактичної ядерної зброї як на території України, так і в будь-якій іншій зоні. Він наголосив, що його заява відображала не особисту думку, а закриту позицію Білого дому на той момент.

Важливо. Владімір Путін постійно продовжує використовувати погрози, але фактичне застосування зброї масового знищення в Україні чи в інших країнах світу залишається малоймовірним.

За повідомленням видання, Вашингтон уникнув прямих погроз на адресу Москви, натомість направивши своє попередження через Девіда Петреуса. У переданому російській стороні комюніке докладно описувався удар по російських об'єктах із застосуванням сотень крилатих ракет, які могли б бути запущені з американських літаків і підводних човнів.

Девід Петреус також впевнений, що Росію вдалося відмовити від використання ядерної зброї завдяки жорсткій, але водночас обережній позиції США, підкріпленій підтримкою інших країн.