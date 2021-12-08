Ядерна зброя серед санкцій, – Фурса про відключення SWIFT для Росії

США розглядають можливість відімкнення Росії від платіжної системи SWIFT у разі нової агресії проти України. Американці серйозно думають про подібні санції.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив інвестиційний банкір Сергій Фурса. За його словами, США поки що не погрожують SWIFT, але принаймні те, що вони лиш думають про це є дуже жорстким.

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"Якщо така можливість є, це має їх (Росію – 24 канал) дуже сильно лякати. Це ядерна зброя серед санкцій", – наголосив Фурса.

Фурса: Приклад Ірану показовий

Банкір пояснив, що відімкнення від світової платіжної системи дуже сильно впливає на економіку. Він згадав про Іран, який теж відключили від системи SWIFT.

Приклад Ірану дуже показовий. Країні відключили SWIFT і це просто зруйнувало економіку країни,

– відзначив Фурса.

SWIFT – це міжнародна міжбанківська система передачі інформації та здійснення платежів. Членами системи є понад 10 тисяч організацій, зокрема близько тисячі корпорацій.

На його думку, Росія ще найбільш глобалізована країна, аніж Іран. Вона більш інтегрована у світову економіку.

Рішення буде складне. Напередодні розмови (між Володимиром Путіним і Джо Байденом – 24 канал) бачили, що про SWIFT поки що не мовиться, а розмови про певні санкції на обмеження концентрації рубля. Сергій Фурса Інвестиційний банкір

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Відключення Росії від SWIFT: коротко