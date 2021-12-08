Ядерна зброя серед санкцій, – Фурса про відключення SWIFT для Росії
Джерело:24 канал
США розглядають можливість відімкнення Росії від платіжної системи SWIFT у разі нової агресії проти України. Американці серйозно думають про подібні санції.
Таку думку в ефірі 24 каналу висловив інвестиційний банкір Сергій Фурса. За його словами, США поки що не погрожують SWIFT, але принаймні те, що вони лиш думають про це є дуже жорстким.
До теми США можуть задля попередження тимчасово відключити Росію від системи SWIFT
"Якщо така можливість є, це має їх (Росію – 24 канал) дуже сильно лякати. Це ядерна зброя серед санкцій", – наголосив Фурса.
Фурса: Приклад Ірану показовий
Банкір пояснив, що відімкнення від світової платіжної системи дуже сильно впливає на економіку. Він згадав про Іран, який теж відключили від системи SWIFT.
Приклад Ірану дуже показовий. Країні відключили SWIFT і це просто зруйнувало економіку країни,
– відзначив Фурса.
На його думку, Росія ще найбільш глобалізована країна, аніж Іран. Вона більш інтегрована у світову економіку.
Рішення буде складне. Напередодні розмови (між Володимиром Путіним і Джо Байденом – 24 канал) бачили, що про SWIFT поки що не мовиться, а розмови про певні санкції на обмеження концентрації рубля.
Фурса прокоментував відключення Росії від SWIFT: дивіться відео
Відключення Росії від SWIFT: коротко
- Чутки про відключення Росії поширились ще у грудні 2020 року. У медіа писали, що президент США спочатку мав намір піти на такий крок через масову хакерську атаку.
- У квітні 2021 року Європарламент ухвалив рішення, що відключить Росію від системи, якщо вона нападе на Україну.
- ЗМІ 6 грудня почали поширювати інформацією про те, що у Штатах розглядають "ядерний варіант" санкцій – відключення Росії від системи SWIFT. Остаточного рішення про обмеження ще немає.