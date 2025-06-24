Якщо Будапештський меморандум не діє, нам треба думати про відновлення ядерки, – ексглава МЗС

Будь-яка країна, яка в певний історичний час втрачає свою суб'єктність, стає розмінною монетою у тих подіях, які відбуваються між сильними державами. Так, в час відновлення незалежності Україна не усвідомлювала значення військового фактору в розбудові держави.

Таку думку 24 Каналу висловив дипломат, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко, зауваживши, що зараз у нас залишається два варіанти. Один з них – відновлення ядерної зброї.

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Україні треба думати про відновлення ядерки

За словами дипломата, коли Україна стала незалежною, вона могла торгуватись, щось вимагати та робити зовсім інші кроки, ніж робила. Однак наша країна не мала досвіду, а економічна ситуація була не найкращою. Вона втратила суб'єктність та стала "ласим шматком" для інших. Західні сусіди встигли застрибнути у "натівський потяг", але не Україна.

Чи ми приречені? Ні. Я думаю, в експертному середовищі треба починати спокійну, виважену дискусію про те, що якщо Будапештський меморандум не діє, ми не маємо гарантій, нам треба думати про відновлення своєї ядерної зброї. Адже іншого елементу стримування ворога у нас поки нема,

– наголосив він.

В іншому випадку – Україна може вимагати пришвидшений вступ до НАТО та двосторонні угоди з тими країнами, які можуть гарантувати нашу безпеку. Мовиться про США, Велику Британію та Францію.

"Або все це, або ядерна зброя. У нас є для цього всі можливості: люди, технології, проблем не буде. Бо інакше ми поставимо під сумнів існування своєї держави, а цього робити ніхто не дозволить", – сказав Огризко.

Він додав, що в час, коли країна протистоїть ворогу, нечітка позиція партнерів ще більше його стимулює. Тому Україні потрібно діяти – спокійно, обережно, робити все те, що потрібно. А коли прийде час – представити свій вагомий аргумент.

До речі, колишній командувач британських військ в Афганістані та правозахисник Річард Кемп припустив, що Велика Британія могла б допомогти Україні розвинути власний ядерний потенціал.