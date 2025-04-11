Мала знищити: що Росія зробила з ядерною зброєю України на секретному заводі

Росія отримала ядерну зброю від України у 1990-х роках. Найбільше таємниць пов'язано саме з тактичною ядерною зброєю, яка фактично пропала ще у травні 1992 року.

Про це 24 Каналу розповів перший очільник делегації щодо ядерного роззброєння Юрій Костенко, зауваживши, що українська ядерна зброя одразу ж зацікавила Росію. Вже незадовго після незалежності там почали займатися тим, аби відібрати у нас "ядерку".

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Куди зникла тактична ядерна зброя України

Як наголосив Костенко, Україна фактично не ухвалювала жодного рішення про вивезення тактичної ядерної зброї. Був лише підпис президента Леоніда Кравчука на другому саміті СНД 30 грудня 1991 року. Тоді Росія запропонувала угоду, згідно з якою Україна мала передати тактичну ядерну зброю Росії до травня 1992 року, а стратегічну – до 1996 року.

Однак процес передачі такого майна має ратифікувати Верховна Рада. Цю процедуру не провели. Відповідно угода, яку підписав Кравчук, має бути недійсною. А в квітні 1992 року Верховна Рада навіть ухвалила постанову, яка забороняла вивезення тактичної ядерної зброї з України.

Зрештою Росія діяла надзвичайно швидко. І вже в травні 1992 року вони оперативно вивезли усю тактичну ядерну зброю України. Далі її начебто мали знищити.

Пан Костенко був єдиним, кого Росія допустила до підприємства, де розбирали українську тактичну ядерну зброю. Воно було розташоване десь за полярним колом на Уралі та називалося "Свердловськ-45".

Мені показували номери, під якими з України вивозили тактичну ядерну зброю та начебто "знищували". Але що там насправді робили? Вони демонтували тактичні боєзаряди. Витягували уран та плутоній. Я питався, куди вони це віддають? Там відповіли, що на підприємство, яке виробляє ці матеріали. Спитався також, чи вони дійсно це знищують? Вони сказали, що не можуть відповісти, бо це державна таємниця,

– сказав Костенко.

Зрештою етнічні українці, які були причетні до цього процесу, розповіли, що Росія не знищує ці матеріали. Вони використовують їх для створення нових типів ядерної зброї Росії.

Документально ми можемо відстежити, скільки боєзарядів з України передали Росії. А от чи справді їх знищували або ж створювали нові типи ядерних озброєнь – цього нам вже ніхто не скаже. Однак скільки ядерних озброєнь та ядерних матеріалів передали з України до Росії – це юридично доказові речі,

– наголосив Костенко.

Час від часу виникають розмови, що Україні потрібно повернути ядерний статус.До прикладу, Ізраїль офіційно не визнає, що у них є ядерна зброя. Але, вважається, що у них є навіть стратегічна ядерна тріада.