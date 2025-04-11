Цифри вражають: скільки грошей Україна втратила на ядерному роззброєнні

Дотепер залишається таємницею, скільки точно винна Росія Україні у межах ядерного роззброєння. Так само невідомо, скільки ядерних боєголовок зберігали на території нашої держави та якою була їхня вартість.

Така інформація була доступна лише в Генштабі СРСР, а потім в Генштабі Росії. Про це 24 Каналу розповів перший очільник делегації щодо ядерного роззброєння Юрій Костенко, зауваживши, що упродовж багатьох років він намагався дізнатися хоча б приблизні цифри.

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Скільки грошей Україна втратила через роззброєння

У книзі пана Юрія "Історія ядерного роззброєння України" є лише приблизні характеристики того, скільки ядерних боєголовок загалом було в Україні. Мовиться про приблизно 3,5 – 4,2 тисячі тактичних ядерних боєзарядів і десь від 2,5 до майже 3 тисяч стратегічних боєголовок.

Другою надзвичайно складною проблемою було визначити матеріальну цінність цих ядерних боєголовок. Річ у тому, що ядерна зброя, як і все інше, що перебувало на території України після розпаду СРСР, автоматично стало державною власністю українського народу,

– додав Юрій Костенко.

Оскільки від імені народу лише парламент має право ухвалювати рішення, які стосуються використання цієї власності, її передачі комусь, то саме у парламенті створили спеціальну робочу комісію, яка займалася питаннями стратегії ядерного роззброєння України.

Саме ця робоча комісія і визначала параметри щодо ядерної зброї, щодо вагових характеристик Урану і Плутонію, які є найбільш цінними компонентами ядерної зброї.

Отже, за оцінками комісії, Україна передала Росії у тактичній і стратегічній ядерній зброї приблизно 100 тонн високозбагаченого Урану і скільки ж тонн Плутонію. Даних щодо ринкової вартості цих матеріалів немає, тому що вони заборонені до продажу, враховуючи договір про нерозповсюдження ядерної зброї.

Але є приблизна оцінка виготовлення цих матеріалів в різних джерелах – і західних, і наших.

За оцінками цих джерел, 100 тонн високозбагаченого Урану і 100 тонн Плутонію коштують понад 100 мільярдів доларів. Наприклад, виробництво однієї тонни Плутонію оцінюють від 500 мільйонів до 1 мільярда. Високозбагачений Уран коштує дешевше – до 100 мільйонів за тонну. Такі цифри вражають,

– наголосив Костенко.

Чи мала Україна борги перед Росією

Часто можна почути, що Україна нібито мала борги перед Росією і начебто їх нам компенсували у вигляді ядерного пального для атомних електростанцій. Насправді це фейкова інформація, бо на момент розпаду Радянського Союзу між державними підприємствами Росії та України був баланс.

Енергетичні борги почали з'являтися пізніше, у 1992 – 1993 роках. Це робилося під тиском того, що Україна отримувала 80% енергозабезпечення з Росії: ядерного палива – 100%, газу і нафти – 80%. Тому Росія робила на папері все, що їй заманеться,

– зазначив Костенко.

Крім цього, на території України було ударне угруповання колишнього Радянського Союзу із безліччю різної військової техніки та всього того, що потрібно для ведення інтенсивної війни. Україна також брала на себе зобов'язання щодо боргів.

На момент розпаду Радянський Союз заборгував Заходу приблизно 60 мільярдів. Україна всі ці речі також брала на себе. Натомість ніяких активів ми не отримали, їх використовувала тільки Росія.

Все, що стосується так званих боргів, – це виключно політичні речі, якими Росія прив'язувала Україну до своїх геополітичних інтересів,

– зазначив перший очільник делегації щодо ядерного роззброєння.

Але навіть якщо виходити із теми цих боргів, то Україна передала величезну кількість ядерних матеріалів, а пізніше і частину стратегічних бомбардувальників, крилаті ракети. Якщо обчислювати все це майно за ринковими цінами, то воно може сягати до трильйона доларів.

Натомість Україна 2,5 роки безплатно отримувала постачання ядерного палива з Росії для реакторів ВВЕР-1000. Усього цього палива ми отримали менше, ніж на один мільярд. От така "братська любов" була між Україною і Росією.

Зауважимо, ядерну зброю з України вивозили на спеціальних поїздах, були залучені спецслужби та представники Міністерства оборони. Жодних рішень і термінів щодо вивозу не надавали, навпаки – діяла заборона, але це не зупинило тодішню владу.