"На жаль, немає": Зеленський відповів на заяву росіян про "ядерну зброю" в Україні
- Президент України Володимир Зеленський назвав заяви Росії про "ядерну зброю в Україні" політичним тиском з боку Кремля перед новими переговорами.
- Зеленський підкреслив небезпеку маніпуляцій росіян термінами, пов'язаними з ядерною зброєю, і закликав ядерні держави, особливо США, відреагувати на такі заяви.
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що коли Росії не вдається досягти успіху на полі бою, тоді росіяни вигадують про нібито "ядерну зброю в Україні". Він додав, що це політичний тиск з боку Кремля перед новими переговорами.
Про це Володимир Зеленський заявив під час спілкування з прем’єр-міністром Норвегії Йонас Гар Стере, передає 24 Канал.
Як Зеленський відреагував на заяву Кремля?
Росіяни неодноразово залякували Україну ядерною зброєю. Нещодавно Росія звинуватила Велику Британію та Францію через те, що країни нібито хочуть надати Україні компоненти для ядерних ракет.
Мені здається, що завжди небезпечно, коли вони (росіяни – 24 Канал) граються з такими словами як "ядерна зброя". І дуже хотілось б, щоб на це реагували інші країни, інші ядерні держави, передусім США могли б, мені здається, дати їм відповідний меседж,
– заявив президент.
Лідер держави вважає, що такі заяви – це політичний тиск з боку Росії перед новини тристоронніми переговорами.
Останні заяви щодо ядерної зброї
Служба зовнішньої розвідки Росії звинуватила Велику Британію та Францію в планах передати Києву ядерні бомби. Британський уряд відкинув ці звинувачення, назвавши їх брехнею, спрямованою на відволікання уваги.
Росія може використати радіологічний інцидент в Україні для тиску та дискредитації Києва. Москва тисне на Велику Британію та Францію й може звинуватити Київ у застосуванні ядерної або радіологічної зброї.