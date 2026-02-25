"На жаль, немає": Зеленський відповів на заяву росіян про "ядерну зброю" в Україні

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що коли Росії не вдається досягти успіху на полі бою, тоді росіяни вигадують про нібито "ядерну зброю в Україні". Він додав, що це політичний тиск з боку Кремля перед новими переговорами.

Про це Володимир Зеленський заявив під час спілкування з прем’єр-міністром Норвегії Йонас Гар Стере, передає 24 Канал.

Дивіться також Рішення, на яке всі чекали: Зеленський розповів про фінансові гарантії від ЄС

Як Зеленський відреагував на заяву Кремля?

Росіяни неодноразово залякували Україну ядерною зброєю. Нещодавно Росія звинуватила Велику Британію та Францію через те, що країни нібито хочуть надати Україні компоненти для ядерних ракет.

Мені здається, що завжди небезпечно, коли вони (росіяни – 24 Канал) граються з такими словами як "ядерна зброя". І дуже хотілось б, щоб на це реагували інші країни, інші ядерні держави, передусім США могли б, мені здається, дати їм відповідний меседж,

– заявив президент.

Лідер держави вважає, що такі заяви – це політичний тиск з боку Росії перед новини тристоронніми переговорами.

Останні заяви щодо ядерної зброї