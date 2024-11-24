Велика Британія відновить виробництво ядерного палива

Велика Британія планує відновити виробництво ядерного палива для військових потреб. Міністр оборони країни заявив, що вони вивчать варіанти.

24 Канал пише з посиланням на UK Defence Journal, що ця ініціатива включає взаємодію з галузевими партнерами, щоб оцінити, як найкраще відповідати вимогам цієї програми. До речі, ініціатива є частиною поточної модернізації Оборонного ядерного підприємства.

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Що відомо про вироблення ядерного палива Британією

Велика Британія вивчає варіанти відновлення ядернопаливного циклу для реакторного палива для оборонних цілей. Уряд має намір модернізувати виробництво оборонного ядерного палива в рамках Defense Nuclear Enterprise. Ми починаємо взаємодію з промисловістю, щоб розробити варіанти виконання цієї вимоги,

– заявив міністр оборони Британії.

Він пояснив, що мовиться тільки про виробництво ядерного палива для реакторів. Сполучене Королівство планує продовжувати дотримуватись добровільного мораторію на виробництво ядерних матеріалів для ядерної зброї, який діє з 1995 року.

Довідка. Велика Британія не виробляє паливо для морських ядерних реакторів. Якщо треба, то його купують в США.

До речі, Defense Nuclear Enterprise – це мережа організацій, відповідальних за утримання та функціонування сил ядерного стримування та підводних човнів Великої Британії, яка координує роботу різних організацій, щоб гарантувати, що підводні човни, допоміжна інфраструктура та спеціалізований персонал відповідають оборонним стандартам.