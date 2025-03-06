"Ядерна парасолька над Європою": як реагують на ідею Макрона та хто може не отримати захист

На пропозицію Еммануеля Макрона щодо захисту Європи силами ядерного стримування Франції вже відгукнулася низка лідерів континенту. Водночас не всі держави зможуть отримати подібну "ядерну парасольку".

Що кажуть лідери європейських держав про пропозицію Макрона, хто вже встиг відгукнутися на цю ідею та які держави можуть не отримати подібного захисту – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Що кажуть європейські лідери про пропозицію Макрона

Президент Литви Гітанас Науседа під час розмови з журналістами на полях позачергового саміту лідерів ЄС в Брюсселі 6 березня назвав пропозицію Еммануеля Макрона "дуже цікавою ідеєю".

Ми ставимося до цієї пропозиції з великими очікуваннями. Тому що "ядерна парасолька" слугуватиме дуже серйозним стримувальним фактором щодо Росії,

– зазначив він.

Підтримав ідею французького президента і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він зауважив, що до подібної пропозиції потрібно ставитися вкрай серйозно.

"Одним із наших пріоритетів має бути координація всіх наших можливостей у Європі та створення однієї добре скоординованої військової сили. Це те, що може дати нам явну перевагу перед Росією", – пояснив Туск.

Водночас очільниця уряду Латвії Евіка Сіліна зауважила, що ще не вирішила, чи відгукуватися на пропозицію Макрона щодо ядерного стримування.

Було оголошення від президента Макрона, і потрібен час, щоб ухвалити рішення, ймовірно, також провести якісь дискусії в нашій країні. Насправді ще занадто рано давати реальні відповіді на це запитання,

– сказала латвійська прем'єрка.

Своєю чергою, прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен на запитання журналістів відповіла щодо потенційного розміщення ядерної зброї в Данії заявила: "Це не те, над чим ми працюємо, але ви не змусите мене стояти тут і говорити "ні" чужим ідеям. Зараз все повинно бути на столі".

Кому з держав можуть не надати "ядерну парасольку"

Саймон Купер у своєму матеріалі для Financial Times написав, що, відповідаючи на запитання журналіста про захист східного флангу НАТО за 5 статтею Альянсу, Дональд Трамп сказав, що "дуже відданий Польщі". Однак коли його запитали про країни Балтії, то він ухилився від відповіді.

За даними автора, "поворот" президента США Дональда Трампа до Росії може відновити географію Холодної війни та повернення "східної" та "західної" Європи. Керівник Інституту досліджень безпеки Європейського союзу Стівен Евертс заявляє, що це може виглядати, як "початок кінця" НАТО.

Один високопоставлений французький чиновник зазначив, що зараз країни, які не мають ядерної зброї, почали цікавитися пропозицією Еммануеля Макрона. Зокрема, серед цих країн була і Німеччина.

Над нею, на думку автора, Франція зможе розмістити "ядерну парасольку", але з інтересом отримати багато чого натомість від цього. Водночас країни Балтії, ймовірно, залишатимуться поза цією "парасолькою".

"Франція, звичайно, не стане поширювати свою "парасольку" на Балтійські країни, яким вона, швидше за все, знадобиться, але які мало що можуть запропонувати. Франція не стане ризикувати ядерною війною з Росією заради Литви", – йдеться в матеріалі.

Цікаво, що дослідження, проведене Кетрін де Фріз з Університету Бокконі та Стефані Гофманн з Інституту Європейського університету, показує, що чим ближче країни до Москви, тим більше вони підтримують заяву, що потрібно збільшити витрати ЄС на оборону.