"Дограються": до чого можуть привезти ядерні погрози Росії

У Путіна залишилось два останніх шанси – переламати хід війни або посадити Україну за стіл перемовин. Але це не виходить і вже не вийде, тому в Росії звернулися до передостаннього методу – мобілізації.

Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Він також зазначив, що, як тільки оголосили мобілізацію в Росії – виявилося, що ніхто не хоче воювати.

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Чому я так переконаний – лише 113 тисяч втекло в Грузію, такі цифри свідчать, що в Росії залишилась меншість тих, хто підтримує війну,

– каже Гудков.

Армія нічого не досягла, а навпаки – лише втрачає. Це той шлях, який не веде до змін, яких хоче Путін.

Повний стрім із Геннадієм Гудковим: дивіться відео

"Саме тому, цілком логічно дійти до висновку, що у Росії залишився лише ядерний шантаж. Або Україна буде знищена ядерним вибухом, або ж підірвемо дамбу – росіяни вдалися до крайнього варіанту", – додає Геннадій Гудков.

Поки що, росіяни демонструють, що вони можуть доставляти ядерну зброю.

Часткова мобілізація в Росії