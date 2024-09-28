Путін засумнівався в ефективності ядерних погроз: ISW пояснило, чи продовжить він залякувати

Офіційні особи, близькі до високопоставлених російських дипломатів, нещодавно заявили, що Путін, можливо, сумнівається у впливі свого брязкання ядерною зброєю у бік західних лідерів.

Хоча є і ймовірність того, що диктатор не зупиниться, якщо отримає бажану реакцію від Заходу. Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

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Путін зрозумів, що ядерні погрози можуть не працювати

Як пише ISW, протягом останніх тижнів російський диктатор Владімір Путін вкотре повернув у західний і російський інформаційний простір кілька раніше найефективніших наративів Кремля та адаптував свою типову шаблонну мову.

Інститут вивчення війни зауважує, що подібна риторика Москви здійснюється, аби конкретно націлити поточні дебати на Заході щодо розмов, аби дозволити Україні завдавати ударів по Росії далекобійною зброєю, на необхідний Кремлю бік.

Путін посилався на постійний наратив Кремля про нібито "червоні лінії" та заявив 11 вересня, що українські удари по Росії із застосуванням наданої Заходом зброї означатимуть ескалацію війни в Україні та безпосередньо втягнуть у війну країни Заходу.

Диктатор також назвав загрозу ядерного протистояння між Росією і Заходом 25 вересня і заявив, що "агресія проти Росії з боку без'ядерної держави за підтримки або участі ядерної держави" або "отримання перевіреної інформації про масований запуск повітря і космічної зброї" проти Росії є двома можливими умовами, якими Росія могла б виправдати використання ядерної зброї.

Аналітики вважають, що інформаційні операції Кремля щодо погроз ядерною війною у разі перетину Заходом російських "червоних ліній" були успішними, адже спонукали Захід до самостримування та затримували безпекову допомогу Україні в критичні моменти у 2022 та 2024 роках.

Офіційні особи, близькі до високопоставлених російських дипломатів, нещодавно заявили, що Путін, можливо, сумнівається у впливі свого брязкання ядерною зброєю на західних політиків, хоча Путін може продовжувати використовувати таку риторику, якщо він оцінить, що ці інформаційні операції й надалі матимуть навіть мінімальний вплив на рішення Заходу,

– йдеться у звіті.

Нагадаємо, Китай і Бразилія зробили спільну заяву, у якій застерегли від ядерних погроз проти України. Окрім них заяву підписали ще десять країн: Південна Африка, Туреччина, Індонезія, Алжир, Болівія, Колумбія, Єгипет, Казахстан, Кенія, Замбія.