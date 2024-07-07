"Найнебезпечніша фаза війни": AP зробило попередження на тлі заяви Путіна щодо ядерної зброї

Напередодні Владімір Путін запевнив, що Росія не потребує застосування ядерної зброї для ведення війни на території України. Однак він звернувся до країн Заходу, наголосивши, що не варто думати нібито він її ніколи не використає.

Associated Press пише, що країни Північноатлантичного альянсу усіляко намагаються допомогти українським військам у цій боротьбі на виснаження. І саме в цей час з Кремля пролунало "ядерне послання", яке може стати свідчити про найбільш небезпечну фазу війни.

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Що ховаться за риторикою Путіна

Нещодавно Росія провела навчання із застосуванням тактичної або бойової ядерної зброї на півдні країни та у прихильній до режиму Путіна Білорусі. На відео, оприлюднених ворожим оборонним відомством, були показані пускові установки "Іскандер", бойові літаки, здатні нести ядерну зброю, і ракети морського базування.

Звісно, що російська пропаганда назвала такі навчання відповіддю на дії Заходу та заяви щодо ймовірного розгортання військ НАТО в Україні і надання Києву можливості використовувати зброю більшої дальності для завдавання обмежених ударів по території країни-агресорки.

Старший науковий співробітник вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень Хізер Вільямс каже, що покладання на ядерні погрози і сигнали є стійкою тенденцією в діяльності Росії на тлі війни в Україні.

Російське керівництво може вважати, що на карту в Україні поставлено більше, ніж НАТО, і ядерні погрози є одним зі способів сигналізувати про свою прихильність до перемоги у війні в надії відлякати західне втручання,

– стверджує науковець.

Після початку повномасштабної війни Путін неодноразово звертався до ядерних погроз, аби застерегти Захід від втручання та допомоги Україні. США та Альянс розкритикували брязкання ядерною зброєю, але заявили, що не бачать жодних змін у ядерному потенціалі Росії, які б вимагали відповідної реакції.\

Після невдач окупаційної армії диктатор запевняв, що Москва готова використати "всі засоби" для захисту російської території, підживлюючи побоювання стосовно використання Росією ядерної зброї, аби протистояти просуванню Збройних Сил України та впевненість Києва.

Однак вже незабаром кремлівський господар дещо пом'якшив свою риторику після того, як контрнаступ України у 2023 році не досягнув своїх цілей.

На тлі нещодавніх успіхів Росії диктатор заявив, що Москві не потрібна ядерна зброя для перемоги в Україні. Водночас він попередив, що удари Києва по території країни-агресорки із застосуванням західної зброї більшої дальності, зокрема ATACMS, означатимуть серйозну ескалацію.

У травні 2024 року російські РЛС неодноразово потрапляли під удар українських дронів. Один з них, як свідчать супутникові знімки, пошкодив радар на півдні Краснодарського краю. Інший був націлений на аналогічний об'єкт на південному Уралі, приблизно за 1,5 тисячі кілометрів на схід від кордону.

Обидва об'єкти є частиною російської системи раннього попередження про запуски міжконтинентальних балістичних ракет за тисячі кілометрів від кордону. Москва і Вашингтон покладаються на такі системи для відстеження запусків один одного.

Видання пише, що удари по радарах можуть бути кваліфіковані як тригери для застосування атомної зброї відповідно до ядерної доктрини Москви. Російські "яструби" закликали Кремль до рішучої відповіді.

На червневому форумі в Санкт-Петербурзі пов'язаний з Кремлем експерт з питань зовнішньої політики Сергій Караганов закликав Путіна "націлити ядерний пістолет на наших західних супротивників", щоб досягти перемоги в Україні.

Путін відреагував обережно, заявивши, що не бачить загроз безпеці, які б виправдовували використання російського ядерного арсеналу. Водночас він зазначив, що Москва обмірковує зміни у своїй ядерній доктрині.

Зміни у російській ядерній доктрині

У Росії лунають заклики до змін доктрини, згідно з якою Москва може застосувати ядерну зброю у відповідь на ядерний удар або напад із застосуванням звичайних озброєнь, що загрожує "самому існуванню" російської держави.

Деякі з так званих "яструбів" стверджують, що цей поріг буцімто є занадто високим, залишаючи у Заходу враження, що Кремль ніколи не торкнеться свого ядерного арсеналу.

Після того, як Захід дозволив Україні завдати удару по російській території, Путін пригрозив у відповідь надати зброю супротивникам Заходу в усьому світі. Така заява пролунала під час його поїздки до КНДР, де він підписав пакт про взаємну оборону з Північною Кореєю.

Диктатор також запевнив, що Росія почне виробництво ракет середньої дальності, заборонених пактом часів холодної війни, який Вашингтон і Москва розірвали у 2019 році. Такі ракети з ядерним зарядом вважаються особливо дестабілізаційними через швидкість досягнення цілей.

Заборону передбачає Договір про ліквідацію ракет середньої й малої дальності 1987 року, який не дозволяє ракети наземного базування з дальністю польоту від 500 до 5,5 тисячі кілометрів.

AP пише, що можливі кроки ескалації можуть включати кібератаки на американську та європейську інфраструктуру, удари звичайними озброєннями по західних військах, якщо такі будуть перекинуті в Україну, а також атаки на центри військового постачання Києва на території країн-членів НАТО.

Водночас фахівці не відкидають можливість загрози для військових баз на території США. Крім того, Росія може погрожувати ядерними ударами по об'єктах НАТО в Європі, аби "протверезити ворога і змусити його сісти за стіл переговорів".