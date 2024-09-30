У Путіна відповіли, чи буде ядерний удар за масовані удари безпілотниками по об'єктах у Росії

Днями Путін вніс корективи в ядерну доктрину Росії. Офіційний представник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що атаки українськими безпілотниками не порушують її.

Втім, схоже, путінські посіпаки та пропагандисти не домовилися між собою. На росТБ доктрину трактують інакше, передає 24 Канал.

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"Не треба щоразу шукати зв'язки"

На запитання російської журналістки, чи буде відповідь ядерною зброєю на удари по території Росії, Пєсков заявив, що "не треба надмірно апелювати до ядерної доктрини Росії".

Насправді не треба надмірно апелювати до цього документа. Це надзвичайно важливий документ, ухвалені важливі рішення. Вони будуть формалізовані відповідним чином. Але СВО продовжується своїм ходом. Тут не треба щоразу шукати будь-які зв'язки,

– заявив він.

Тим часом пропагандист Дмітрій Кісєльов вважає, що із заяви Путіна випливає, що приводом для ядерного удару таки може стати масований запуск безпілотників. Водночас він заявив, що не слід "пов'язувати" останню масовану атаку зі зміною ядерної доктрини.

"Масований старт – це скільки? 10, 20, 100? Тут Путін, на мою думку, свідомо залишає простір невизначеності. І зверніть увагу, адже не тільки про ракети йдеться, а навіть про безпілотники та інші літальні апарати. Теж треба замислитись. І рішення про ядерну відповідь прийматиме одна людина – Путін. А його вже стільки разів провокували на Заході, що в якийсь момент лідеру Росії може це й набриднути", – роздумував в ефірі пропагандистського каналу Кісєльов.

Нагадаємо, що Україна у ніч на 29 вересня атакувала російський військовий арсенал "Котлубань". Там були розміщені іранські ракети. Вони прибули до Росії лише напередодні.