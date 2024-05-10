Планета перестане існувати: чи ризикне Путін вдарити ядеркою

Владімір Путін оголосив 6 травня про початок нестратегічних ядерних навчань. Білорусь слідом за Росією теж взялася за перевірку носіїв тактичної ядерної зброї. Проте ядерний ресурс існує не для того, щоб його реально застосовувати.

Ізраїльський журналіст Цві Зільбер розповів 24 Каналу, що ядерна зброя – це стратегічний ресурс, який поки що є засобом залякування. І якщо у рамках "спецоперації" проти без'ядерної України застосувати ядерну зброю або ж застосувати зброю по території певної країни НАТО, це буде останнє рішення Владіміра Путіна, яке він ухвалить.

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Захід має стратегію ядерного стримування

На думку журналіста, в голову Путіна важко потрапити і зрозуміти, що там коїться, бо він із прагматичного чекіста поступово перетворився на аятолу – особу, яка має почесний титул в ісламі.

Захід постійно турбує відповідь на питання, чи Путін готовий піти далеко і застосувати ядерну зброю. Але в Заходу є також розуміння, що це потрібно зупинити незалежно від того, чи справді Путін може застосувати ядерну зброю.

На Заході ще з часів Холодної війни існує стратегія ядерного стримування, де прописані всі випадки, якщо божевільний диктатор якоїсь країни застосує ядерну зброю, та що треба робити, щоб зберегти концепцію ядерного стримування,

– зауважив Цві Зільбер.

Тактична ядерна зброя – це ядерна бомба чи снаряди із ядерною начинкою, які сьогодні Путіну на фронті нічого не дадуть. Якщо порахувати у тротиловому еквіваленті, скільки бомб та снарядів було скинуто на Маріуполь, Бахмут чи Авдіївку, їх було навіть більше, ніж ядерний удар.

Владімір Путін застосував вже майже все. Жодних стримувальних червоних ліній не залишилося, включаючи застосування хімічної зброї. Навіть Білий дім визнає, що Росія б'є по Україні хімічною зброєю, яка застосовувалася ще у Першу світову війну. Я здивувався б, якби вони застосували щось нове чи невідоме,

– підкреслив ізраїльський журналіст.

Якщо російський диктатор завдасть стратегічного ядерного удару, вся планета перестане існувати, включаючи Росію. До цього навряд чи дійде, тому що Путін при всій своїй зомбованості власним телебаченням та ідеологічною пристрастю є гедоністом: він любить жити, отримувати від життя задоволення та купатися в розкоші.

Ефективне завдання Заходу

Найефективніше завдання Заходу сьогодні – постійно доносити до Путіна, які будуть наслідки застосування ядерної зброї особисто проти нього, а саме – полетить не по військових базах, не по місцях, звідки запускаються ракети, а полетить безпосередньо по всіх його бункерах.

Захід має зрозуміти, що якщо він знову перейде до умиротворення російського агресора, ці погрози ніколи не зникнуть,

– підсумував Цві Зільбер.

Ядерні навчання Росії: що відомо