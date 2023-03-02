Росія розробляє новий вид військової операції з використанням ядерної зброї
Окупанти розробляють новий вид військової операції. Плани ворога передбачають застосування ядерної зброї.
Про це з посиланням на міноборони повідомляють росЗМІ. Усе нібито, аби захиститися від "можливої агресії з боку США".
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Росіяни готують операцію з застосуванням ядерної зброї
У міноборони держави-агресорки заявили про розробку військовими фахівцями операції стратегічних сил стримування. Вона передбачає застосування "сучасних стратегічних наступальних та оборонних, ядерних та неядерних озброєнь з урахуванням новітніх військових технологій" для буцімто захисту від "агресивного вектора зовнішньої політики США".
Окупанти кажуть, нібито США планують розгром Росії у формі стратегічної (глобальної) багатосферної операції, яка передбачає поразку за допомогою миттєвого глобального удару не менше ніж 65–70% російських стратегічних ядерних сил.
Росіяни хочуть "придушити" американську глобальну систему ПРО з метою запобігання знищенню в повітрі російських стратегічних ракет.
"Фінальний етап операції передбачає заподіяння шкоди за допомогою ядерного потенціалу, що зберігся", – зазначають росЗМІ.
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Росія призупиняє участь у ДСНО
- 21 лютого Путін заявив, що Росія призупиняє участь у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО).
- Втім, диктатор підписав відповідний закон лише 28 лютого. Далі ноту передали США.
- Згодом у США підтвердили, що отримали повідомлення від Росії. У Держдепі наголосили, що Штати готові продовжувати конструктивну взаємодію з Росією. Мовиться про контроль над озброєннями. У США наголосили, що це було б відповідальним кроком. Також зазначили, що готові до проведення нової зустрічі консультативної комісії в рамках ДСНО, згодні обговорити занепокоєння обох сторін.