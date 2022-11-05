Наслідки будуть величезними, – генсек НАТО про застосування Росією ядерної зброї

Росія з 21 вересня постійно брязкає ядерною зброєю перед світом та стверджує, що захищатиме "свої" кордони, хоч на неї ніхто й не нападав. Тож такі погрози оцінив й генсек НАТО Єнс Столтенберг.

За словами генсека такі погрози не можна сприймати легковажно. Про це він розповів представнику NTV у Брюсселі.

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Ризик доволі низький

Однак попри все, наразі ризик застосування Росією ядерної зброї в Україні він вважає доволі низьким. Але якщо країна-терористка таки наважиться "натиснути на червону кнопку", то наслідки будуть величезними.

Тому ми сприймаємо це дуже серйозно,

– підкреслив Єнс Столтенберг.

Також він зазначив, що Росія діє безвідповідально та необачно, адже ядерна зброя змінить природу конфлікту, а ядерна війна не виграє.

"Ми чітко даємо це повідомлення. Ядерна позиція Росії залишається незмінною", – зазначив генсек.

Росія повинна програти

На думку генсека НАТО Путін недооцінив підтримку України з боку НАТО та єдність альянсу. Через це він припустився великих стратегічних помилок.

Ба більше, Західні партнери й надалі мають намір підтримувати Україну, адже перемога у цій війні важлива для цивілізованого світу. Як підкреслив Єнс Столтенберг, "якщо Путін переможе, це буде не просто катастрофа для України".

Якщо Росія переможе в Україні, то це буде на шкоду всьому світу. Нам усім важливо, щоб виграла Україна, а не виграв Путін,

– наголосив Столтенберг.

Ядерні погрози Росії

З оголошенням часткової мобілізації Путін вперше за тривалий час пригрозив ядерною зброєю та зазначив, що не блефує.

Після цього погрози ядерного удару з Кремля затихли, хоча було 2 випадки, коли очікували, що Путін таки втілить погрози у життя. Мовиться про анексію українських територій та вибух на Кримському мосту.

Однак затихли вони ненадовго. 1 листопада посіпака Путіна Мєдвєдєв знову вдався до погроз. Він вирішив пригрозити ядерною війною у разі, якщо Україна у цій війні переможе.

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