Китай, Бразилія та ще десяток країн виступили проти ядерних погроз щодо України

Китай і Бразилія зробили спільну заяву, у якій застерегли від ядерних погроз проти України. Документ опублікували у п'ятницю, 27 вересня, у штаб-квартирі ООН під час тижня високого рівня Генеральної Асамблеї.

У заяві звучить заклик утримуватися від погроз застосувати зброю масового знищення. Її підписали загалом 12 країн, про що повідомляє Укрінформ.

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Закликали не використовувати цивільні об'єкти як цілі війни

Окрім Китаю та Бразилії, заяву підписали ще десять країн: Південна Африка, Туреччина, Індонезія. Алжир, Болівія, Колумбія, Єгипет, Казахстан, Кенія, Замбія.

Ми закликаємо утримуватися від застосування або погроз застосування зброї масового знищення, особливо ядерної, хімічної та біологічної,

– йдеться у заяві.

Країни заявили, що цивільна інфраструктура, зокрема, ядерні об'єкти та інші енергетичні об'єкти, не мають бути цілями воєнних операцій.

Підписанти у своїй заяві також закликали підтримати "всеосяжне і тривале врегулювання сторонами конфлікту за допомогою інклюзивної дипломатії та політичних засобів, заснованих на Статуті ООН".

Водночас країни у підписаному документі не згадують Росії, але, зрозуміло, що відповідна заява стосується недавніх погроз диктатора Владіміра Путіна щодо застосування ядерного озброєння проти неядерних держав.