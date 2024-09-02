Китай із засторогою відреагував на ядерні погрози Росії

Заступник глави МЗС Росії Рябков в інтерв'ю пропагандистським ЗМІ заявив, що Росія змінить свою ядерну доктрину на основі аналізу конфліктів останніх років та так званого "ескалаційного курсу" Заходу. Китай осторонь таких "розмов" не залишився.

Міністерство закордонних справ Китаю нагадало Москві, що ядерну війну неможливо виграти та звернулося із закликом до "усіх сторони" виявляти стриманість для зменшення стратегічних ризиків. Про це на брифінгу сказала речниця китайського відомства Мао Нін.

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Реакція Китаю на погрози Рябкова

Коментуючи нещодавню заяву заступника очільника МЗС Росії Сергія Рябкова про плани Москви внести зміни до своєї ядерної доктрини, аби розширити перелік випадків застосування ядерної зброї, Мао Нін застерегла щодо використання ядерної зброї та розгортання нової війни.

Ми бачили це повідомлення (МЗС Росії – 24 Канал). Китай неодноразово наголошував, що ядерну зброю не можна використовувати для розв’язання ядерної війни, ядерну зброю не можна застосовувати для ведення бойових дій,

– наголосила речниця відомства.

Як нагадала Мао Нін, ще в січні 2022 року лідери п’яти ядерних держав, серед яких Сполучені Штати, Китай, Велика Британія, Франція та Росія виступили зі спільною заявою, в якій підкреслили, що ядерну війну неможливо виграти й не можна допустити її початку.

"За нинішніх обставин важливо, щоб усі сторони зберігали спокій, виявляли стриманість і працювали разом, аби за допомогою діалогу та консультацій спільними зусиллями заспокоїти ситуацію, сприяти деескалації й зменшити стратегічні ризики", – додала вона.