Ракет достатньо, щоб знищити Москву: наскільки Росія вразлива до ядерної зброї НАТО

Російський диктатор Владімір Путін продовжує погрожувати війною з НАТО. Однак Кремль не усвідомлює, що НАТО, а особливо Велика Британія, має сили ядерного стримування.

Ядерної зброї є достатньо, щоб знищити Москву. Про це 24 Каналу розповів професор оборонних досліджень, колишній керівник Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Майкл Кларк, зауваживши, що ядерні погрози Росії досі стримують певних західних політиків у рішенні щодо надання Україні далекобійної зброї.

Дивіться також Це блеф: політолог пояснив, що означає зміна російської ядерної доктрини

Наскільки Росія вразлива до ядерної зброї НАТО

За словами професора оборонних досліджень, росіяни не усвідомлюють, що НАТО має власну ядерну зброю, що видно по заявах російських пропагандистів. Тим часом Велика Британія має незалежні сили ядерного стримування, що є технологічним фактом.

Щодня і щоночі британські атомні підводні човни знаходяться у водах Північної Атлантики. Якщо прем'єр-міністр Британії віддасть наказ про запуск ракет, вони полетять вже за 5 – 10 хвилин. Один човен може запустити 40 боєголовок.

У такому випадку зусилля російської ППО марні. Ракет буде достатньо, щоб знищити Москву. Кожна боєголовка приблизно у 6 разів більша, ніж та, яку скидали на Хіросіму й Нагасакі. Столиця Росії абсолютно вразлива до британської ядерної зброї,

– наголосив Кларк.

Він пояснив, що британська ядерна зброя націлюється за планом НАТО, який є частиною єдиного американського інтегрованого оперативного плану. Тому в будь-якій спільній війні британська ядерна зброя буде використовуватись відповідно до вимог Альянсу.

Вона не обов'язково буде націлена на Москву. Однак, якщо Кремль вирішить завдати ядерного удару по Британії, то британська ядерна зброя, обіцяю вам, точно дістане до Москви,

– зазначив професор оборонних досліджень.

Ядерні погрози країни-агресорки, на думку Кларка, не справляють на Велику Британію та країн Балтії великого враження, однак тут не можна сказати те саме про інші європейські країни.

Ви можете це побачити в Італії та країнах Південної Європи. Це сумний факт, що ядерні погрози Путіна безрозсудним способом можуть вплинути на громадську думку в деяких західних країнах. У такий дивний спосіб ядерне стримування працює,

– зауважив він.

Саме через страх ескалації багато політиків Заходу не підтримують надання Україні далекобійної західної зброї для ударів вглиб Росії. За цим страхом стоїть думка, що в якийсь момент країни будуть втягнуті в ядерну кризу.

"Я вважаю, що це дуже надумана думка. Ми маємо бути обережні щодо ядерної ескалації, але росіяни здобувають дешеву перемогу, коли безрозсудно розмовляють та лякають багатьох політиків. Вони створюють відчуття, що Захід має підтримати Україну, але не дати зброю, щоб Україна перемогла", – додав професор оборонних досліджень.

Зауважте! Путін скликав екстрене засідання Ради Безпеки щодо ядерного стримування та пригрозив світу використанням ядерної зброї у разі агресії проти Росії або Білорусі, навіть, якщо противник використає просту зброю.