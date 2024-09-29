Є більше побоювання: наскільки ядерний шантаж Росії впливає на Захід

Згідно з новою ядерною доктриною, Росія може завдати удару навіть по неядерній державі, якщо вона розпочне "агресію проти Москви" за підтримки ядерної. Попередня редакція також "дозволяла" бити ядерною зброєю. Оскільки Україна пошкодила станції раннього оповіщення, а також зайшла на територію Курщини.

Слід зазначити, що Росія змінила ядерну доктрину не для того, аби завдати ядерного удару. У такий спосіб країна-агресорка прагне налякати західні країни. Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус у розмові з 24 Каналом пояснив, як ядерний шантаж Росії впливає на Захід.

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Що лякає Захід більше, аніж можливість застосування ядерної зброї

Ус зазначив, що Росія вирішила змінити ядерну доктрину після невдалого випробування міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат" на космодромі "Плесецьк". Цілком імовірно, що така ж ситуація може трапитися під час спроби завдати ядерного удару. Засіб ураження може пролетіти лише 35 кілометрів, як було під час єдиного вдалого випробування ракети "Сармат", і просто вибухнути.

Бачачи такий неуспіх і одночасно спроби змінити ядерну риторику, на Заході розуміють, мовляв, "а може ці погрози зі світу теорії, які не будуються на світі практики?!". Російські лякалки дедалі більше стають профанацією. Іван Ус навів вираз: "Якщо повторювати погрозу кілька разів, вона девальвує себе, втрачає свою цінність".

З огляду на це, виникає кілька питань.

Чи має Росія взагалі ядерну зброю? Чи усвідомлює Росія, що удар у відповідь завдасть їй нищівної шкоди? Чи розуміє Росія, що російська еліта у Лондоні, по якому Путін часто погрожує вдарити ядеркою, може перешкодити путінським планам?

Російські ядерні погрози вже не так впливають, як побоювання того, що немає чіткого розуміння, яким буде світ без Росії,

– наголосив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.

У серпні 1991 року у Верховній Раді виступав 41-й президент США Джордж Буш-старший. Він сказав, що Україна не виходить з СРСР. Однак через кілька днів соціалістична держава розпалася. Вашингтон не розумів, як виглядатиме світ без Радянського Союзу. Як бачимо, нічого страшного не сталося. Зараз же такі побоювання щодо Києва.

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На Заході бояться світу без Москви. Тобто якщо Україна переможе, Росія програє; якщо Росія програє, то може розпастися; якщо Росія розпадеться, то виникнуть нові реалії. Але поки західні країни до цього не готові.