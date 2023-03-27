Будуть наслідки: у Єврокомісії відреагували на ядерні плани Росії

Російський диктатор Владімір Путін нещодавно заявив, що планує розмістити ядерну зброю у Білорусі. Це вже прокоментували в Єврокомісії.

Так, Євросоюз неодмінно відреагує, якщо Росія реалізує ядерні плани на території Білорусі. Наразі очікується коментар білоруської сторони. Про це заявив речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано, інформує 24 Канал.

До теми Росія хоче розмістити ядерку в Білорусі: ЄС готовий відповісти

У Єврокомісії відреагували на ядерні плани Росії

Журналісти запитали у Стано, чи планує ЄС застосовувати санкції на випередження проти Росії, якщо диктатор реалізує свої ядерні плани.

Як сказав високий представник ЄС, якщо це трапиться – будуть наслідки,

– відповів Стано.

За його словами, питання санкцій – у компетенції країн членів і посадовці Єврокомісії не можуть розкривати деталі. Однак в ЄС готові до усіх сценаріїв, але чекають на коментарі Лукашенка.

"Ми переглядаємо нашу готовність у міру того, як розгортаються події. Спершу дуже важливо відкинути ці заяви і також почути, що скаже білоруська сторона, режим Лукашенка, який вже є співучасником цієї варварської протиправної агресії. Але фактом є те, що це була б ескалація, це створить загрозу для безпеки Європи і не залишиться без реакції країн-членів", – наголосив Стано.

До речі, раніше на заяву про ядерну зброю вже відреагував високий представник Європейського Союзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

"Розміщення в Білорусі російської ядерної зброї означало б безвідповідальну ескалацію і загрозу європейській безпеці. Білорусь все ще може зупинити це, це її вибір. ЄС готовий відповісти подальшими санкціями", – заявляв він.

Ядерні плани Путіна: що відомо