США готові до переговорів із Росією, Китаєм та КНДР для зменшення ядерної загрози, – Байден

Президент США Джо Байден заявив, що Штати готові до переговорів з Росією, Північною Кореєю і Китаєм щодо ядерної безпеки. Таку заяву він зробив на тлі оголошення лауреата Нобелівської премії миру.

Ним стала японська організація Nihon Hidankyo. Про це пишуть у Білому домі.

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Переговори хочуть вести без "попередніх умов"

Байден привітав цю організацію, яка бореться проти ядерної зброї у світі, з перемогою.

"Nihon Hidankyo втілюють рішучість і стійкість перед обличчям трагедії. Десятиліттями учасники Nihon Hidankyo служили людським свідченням катастрофічних жертв ядерної зброї, розповідаючи історію, яку людство має почути. Від імені Сполучених Штатів я вітаю їх із присудженням Нобелівської премії миру за їхню історичну роботу, спрямовану на те, щоб ядерна зброя ніколи більше не застосовувалася", – сказав президент США.

Він також привітав Японію з цим визнанням "моральної чистоти та непохитної відданості її народу та уряду запобіганню поширенню та застосуванню ядерної зброї".

Байден розповів, що у 2023 році під час відвідин Хіросіми зустрівся з людиною, яка пережила тоді бомбардування, та переконався, що світ повинен продовжувати робити усе, щоб позбутися ядерної зброї.

Сполучені Штати готові до переговорів з Росією, Китаєм і Північною Кореєю без попередніх умов для зменшення ядерної загрози. Немає користі ні для наших країн, ні для світу від того, щоб попередити прогрес у скороченні ядерних арсеналів. Зменшення ядерної загрози важливо не попри небезпеки сучасного світу, а саме через них,

– заявив президент США.