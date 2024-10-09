Не працює як раніше: чому зменшився ядерний шантаж від Путіна

Росія вивела на бойове чергування ядерний ракетний комплекс "Ярс". Це стало черговою спробою ядерного шантажу Кремля, але він вже не настільки ефективний.

Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що виміряти ефективність шантажу Росії непросто. Попри це з кожним днем все менше країн його бояться.

Чому зменшився ядерний шантаж від Путіна

За словами російського опозиційного журналіста, виведення російського ядерного ракетного комплексу є шантажем та залякування Кремлем Заходу. Західні країни частково на це реагують.

Для прикладу, партнери України не хочуть закривати над нашою державою небо саме через цей російський шантаж.

Виміряти ефективність ядерного шантажу досить важко, але зараз вона зменшилась. Постійне залякування працює, але вже набагато менше,

– зауважив Яковенко.

Російський опозиційний журналіст розповів, що Владімір Путін надто цінує та любить своє життя, щоб застосувати ядерну зброю. Російський диктатор не має якоїсь ідеї, заради якої він готовий пожертвувати своїм життям.

Тим часом ядерний шантаж з часом діє на все меншу кількість лідерів країн.

"Еволюція дуже помітна", – додав Яковенко.

Цікаво! Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Путін може використати ядерну зброю, але ніхто не знає його точних намірів через його непередбачувану поведінку. Російський диктатор занадто любить свою владу, тому має боятись використати ядерну зброю.