Колишній офіцер Повітряних Сил і заступник гендиректора компанії з виробництва РЕБ Анатолій Храпчинський розповів 24 Каналу, що ці навчання є частиною гібридної війни та психологічного тиску на Україну та світ, оскільки Росія не створила нового озброєння і використовує лише радянську спадщину для залякування.

Наскільки реальна ядерна загроза зі сторони Кремля?

Авіаексперт зазначив, що це може бути підготовкою до ескалації. Росія веде гібридну війну проти європейських країн та всього світу. Приклад цього – запуски ударних або розвідувальних безпілотників, так званих невідомих дронів, по території Європи. За цим потрібно уважно стежити.

Не варто забувати про психологічні інструменти Росії, які вона активно застосовує – лякає, наприклад, "сучасними" озброєннями.

Варто розуміти, що Росія використовує старі інструменти, старі надбання,

– підкреслив Храпчинський.

За технічними характеристиками "Ярс" є міжконтинентальною балістичною ракетою, яка може розділитися на кілька боєголовок. Вона здатна атакувати цілі в США або уражати Велику Британію з акваторії Північного моря. Ця зброя призначена для ударів на великі відстані.

Чи є показові пуски ракет лише політичним трюком Росії?

Проте більшість цього озброєння розробили ще за радянських часів. Росія не створила нічого принципово нового – навіть ракета "Кинджал" є лише модифікацією ракети радянської розробки.

Я ставлю під сумнів наявності озброєння, яке б могло реально залякати світ. Так, росіяни мають ядерну зброю, але використання сумнівне. Росіяни навіть не роблять тактичних ракет, які б долали більші відстані, ніж зараз. Тобто є багато технічних питань, які дають гарантію невикористання цієї зброї,

– пояснив авіаексперт.

Ці випробування – це спроба інформаційного тиску на тлі напруження у відносинах між Росією та США. Йдеться про психологічний тиск, який має на меті залякати суспільство.

Багато політичних діячів сприймають цю інформацію як загрозу для себе, адже розуміють, що це може негативно вплинути на їхню підтримку з боку виборців. Тому адекватної реакції з боку США очікувати складно.

Що відомо про запаси російської зброї?