У Росії стартували навчання з прихованого запуску проблемних ядерних ракет "Ярс"

Російська армія у Поволжі розпочала навчання з прихованого запуску міжконтинентальних балістичних ядерних ракет. Вона, зокрема, вчиться протидіяти "диверсійно-розвідувальним групам".

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міноборони Росії. Там показали кадри, як військовослужбовці терористичної армії тренуються посеред лісу.

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Проводяться навчання із запуску балістичних ракет "Ярс"

Тренування проходить у Йошкар-Олинському об'єднанні ракетних військ стратегічного призначення.

На маршрути бойового патрулювання виведено автономні пускові установки рухомого ґрунтового ракетного комплексу (ПГРК) "Ярс",

– йдеться у заяві міноборони країни-терористки.

Там прозвітували, що розрахунки "Ярсів" виконують завдання щодо "здійснення маршу довжиною до 100 кілометрів, розосередження агрегатів зі зміною польових позицій, їхнього інженерного обладнання, організації маскування та бойової охорони". А ще ворог вчиться протидіяти "умовним диверсійно-розвідувальним групам".

Довідково. "Ярс" – це проблемна російська ракета. Її взяли на озброєння, хоча вона постійно збивається з курсу під час навчань, що загрожує насамперед самим росіянам. Вважається, що на основі "Ярса" могла бути розроблена її зменшена версія "Рубеж".

"Підрозділи відпрацьовують завдання щодо розосередження у лісовому масиві з метою підвищення скритності агрегатів ПГРК "Ярс"", – кажуть у міноборони ворога.

У Росія розпочалися тренування "Ярсів": дивіться на відео

Стверджується, що це планові навчання для перевірки готовності особового складу, а також озброєння та військової техніки до "тривалого несення чергування на маршрутах бойового патрулювання".