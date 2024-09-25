У бік Тихого океану: Китай запустив міжконтинентальну балістичну ракету

Китайські ракетні війська успішно здійснили запуск міжконтинентальної балістичної ракети у бік міжнародних вод Тихого океану. Це було зроблено в ході навчань.

Про це повідомило видання CCTV. Запуск був плановим.

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Що відомо про запуск ракети у КНР

Міжконтинентальну балістичну ракету з імітаційною боєголовкою було запущено о 8:44. Вона завершила політ у заданому районі міжнародних вод Тихого океану.

Цей запуск ракети є плановим і передбаченим програмою щорічних навчань ракетних військ Народно-визвольної армії Китаю. Його мета полягає в перевірці стану озброєння та рівня підготовки військових фахівців,

– зазначається в повідомленні.

Додається, що Китай завчасно поінформував про випробування своєї МБР відповідні країни регіону.

Нагадаємо, що у червні Китай успішно запустив у космос китайсько-французький супутник для спостереження за космічними змінними об'єктами SVOM (Space Variable Objects Monitor). Однак під час запуску стався інцидент – частини розгінного блоку ракети носія впали на населені райони.