"Інфраструктура готова": у Росії погрожують ядерними випробуваннями

У Росії пригрозили, що можуть провести ядерні випробування. Мовляв, для цього вже все готово.

Таку заяву зробив заступник голови МЗС Росії Сєргєй Рябков, повідомляють прокремлівські пропагандистські видання.

Дивіться також Захищатиме червоні лінії: Путін може вдарити по місцях базування F-16 у Румунії та Польщі, – ЗМІ

Росія погрожує ядерними випробуваннями

Рябков заявив, що інфраструктура ядерного полігону на Новій Землі перебуває в повній готовності. За його словами, це нібито "реакція на кроки США у цій сфері".

Чиновник також стверджує, що "Москва може провести ядерні випробування, але не буде, якщо від них утримаються США".

Довідка. Нова Земля – архіпелаг в Північному Льодовитому океані між Баренцовим і Карським морями, який входить в Архангельську область Росії. Від 1954 року там діє ядерний полігон.

Нова Земля: показуємо на карті

Цікаво, що ці заяви прозвучали після того, як у Росії під час випробувань вибухнула ядерна міжконтинентальна балістична ракета РС-28 "Сармат".

Інцидент трапився в період з 20 по 22 вересня 2024 року на космодромі Плесецьк. Російська влада мовчить про невдачу, однак заявилися супутникові фото, які це підтверджують.

До слова, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, експерт із російських гібридних впливів у світі Дмитро Жмайло вважає, що Кремль сам до кінця не впевнений у стані своєї ядерної зброї. Тож, на його думку, наряд застосує її.