З ядерним шантажем Путіна покінчено, – Піонтковський розповів, що США пригрозили Росії

Росія вже кілька років погрожує всьому світу ядерною зброєю. Проте США нарешті перестали вестися на путінський шантаж і пригрозили Кремлю у відповідь.

Про це розповів російський публіцист Андрій Піонтковський в ефірі 24 каналу.

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За його словами, США та Захід нарешті позбулися страху перед ядерним шантажем Путіна, який використовував це 15 років.

Експерт каже, що саме через погрози Росії Україну раніше не прийняли в НАТО. Також тому Росії зійшла з рук анексія Криму і воєнна агресія в Грузії.

"Раніше завжди знаходилися люди, які казали, що не треба в жодному разі провокувати Путіна. Ще нещодавно Столтенберг кричав, що головне завдання ЄС – не допустити ескалації та зіткнення з Росією, щоб уникнути Третьої світової та ядерного удару", – каже Піонтковський.

Проте, на його думку, нарешті з шантажем Путіна покінчено

Міллі (генерал армії США – 24 канал) зателефонував до командувача армії Росії і твердо сказав: "ваш Путін чомусь вважає, що він може виграти війну з Заходом, з НАТО, використовуючи ядерно-тактичну зброю… Але передайте йому, що ми не відступимо, в нас теж є чудові спеціальні зразки тактичної ядерної зброї",

– процитував Піонтковський.

Російський публіцист запевнив, що для того, аби у Путіна не залишалося ілюзій, в американській пресі з'явилося повідомлення, що, крім тактичних відомих боєголовок, США створили ще одну, і вона може пробити будь-які бункери.

"Тобто Путіну "зеленкою на лобі помастили", щоб він не думав більше погрожувати ядерною зброєю", – додав він.

Піонтковський: "З ядерним шантажем Путіна покінчено"



До слова, радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко вважає, що наразі ймовірність використання ядерної зброї Росією достатньо низька. На його думку, Путін розуміє, що навіть єдині союзники Росії – Китай та Індія – відвернуться у випадку застосування ядерної зброї.

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