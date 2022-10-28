Байден обурився цинічними заявами Путіна, що Росія не використовуватиме ядерну зброю

Президент США Джо Байден скептично висловився щодо коментаря Владіміра Путіна. Російський диктатор заявив, що нібито не мав наміру застосовувати ядерну зброю в Україні.

Раніше Путін у своїй промові применшив значення ядерного протистояння із Заходом. Він наполягав на тому, що Росія не погрожувала застосувати ядерну зброю та лише відреагувала на ядерний "шантаж" західних лідерів.

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Байден скептично відреагував на слова Путіна

Якщо він не має наміру, то чому він продовжує говорити про це? Чому він говорить про можливість застосування тактичної ядерної зброї?

– заявив Байден.

Американський президент зазначив, що Путін був "дуже небезпечним у тому, як він підходив до цього".

Нагадаємо, що в останні тижні Путін та інші російські офіційні особи неодноразово заявляли, що Росія може застосувати ядерну зброю для нібито захисту своєї територіальної цілісності.

Путін продовжує ганьбитися заявами про "брудну бомбу" в Україні

Диктатор Владімір Путін вкотре почав переконувати, що Україна й справді хоче вдарити по своїй території "брудною бомбою". Він зауважив, що особисто доручив міністру оборони Сєргєю Шойгу зателефонувати до начальників оборонних відомств кількох країн та спробувати переконати їх у цьому.

Також Путін заявив, що "брудну бомбу" буцімто зробити просто. Ба більше, країна-агресорка нібито знає, де її роблять в Україні.

Що в Україні та світі кажуть про "брудну бомбу"

До речі, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що заява Шойгу про "брудну бомбу" – це маячня. Він запросив місії МАГАТЕ й ООН, адже всі ядерні об'єкти на території України – відкриті для перевірки.

А в США наголосили, що якщо Росія справді влаштує цинічну провокацію на території України – вона отримає відповідь.

Речник державного департаменту США Нед Прайс зазначив, що Кремль отримає наслідки незалежно від того, використає він так звану "брудну бомбу" чи будь-яку іншу ядерну зброю.

Через "брудну бомбу", яку буцімто готується застосувати Україна, Росія ініціювала засідання Радбезу ООН і розповідала про підступну підготовку до удару.

Однак Росії ніхто не повірив, і західні та українські офіційні особи назвали це помилковим приводом для посилення війни.

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