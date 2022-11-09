Як тільки її використають – у справу вступлять США, – Ходжес про погрози Росії ядеркою

Росія продовжує погрожувати Україні застосуванням ядерної зброї. Якщо країна-агресорка вдасться до цього, то у справу вступлять США.

Джо Байден вже заявляв, що якщо Росія припуститься страшної помилки й застосує зброю масового знищення, то наслідки для неї будуть катастрофічні. Про це повідомив в інтерв’ю 24 каналу колишній командувач американської армії у Європі генерал Бен Ходжес.

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Що буде, якщо Росія застосує ядерну зброю

За словами Ходжеса, у разі застосування ядерної зброї позитивних наслідків для Росії не буде.

Їх буде нуль, якщо росіяни зважаться використати ядерну зброю. На полі бою їм це не принесе зиску, а лише біду. Бо потім колективний Захід на чолі зі США повинен буде відреагувати,

– заявив генерал.

Ходжес зазначив, що Кремль хоче, щоб люди якомога більше говорили про ядерну зброю і висловлювали свої побоювання. Російська ядерна зброя ефективна лише тоді, коли її не використовують.

"Як тільки її використають – все. Бо потім у справу вступлять США і знищать більшу частину російських військових можливостей", – підкреслив екскомандувач американської армії.

Генерал зазначив, що у країни-агресорки немає друзів. Він привів у приклад зустріч Сі Цзіньпіня з канцлером Олафом Шольцом, коли очільник Китаю сказав, що засуджує ймовірне використання Росією ядерної зброї, але разом з тим засуджує і погрози ядерною зброєю.

Тобто в Росії у цьому питанні нема друзів, може, лише одна КНДР. Але союзників, які б схвалили застосування ядерної зброї по Україні, у них немає,

– додав Ходжес.

Ядерний шантаж Росії: останні новини

Президент США Джо Байден скептично висловився щодо коментаря Владіміра Путіна. Російський диктатор заявив, що нібито не мав наміру застосовувати ядерну зброю в Україні.

Міністр оборони України Олексій Резніков сказав, що заява Шойгу про "брудну бомбу" – це маячня. Він запросив місії МАГАТЕ й ООН, адже всі ядерні об'єкти на території України – відкриті для перевірки.

До речі, у США наголосили, що якщо Росія справді влаштує цинічну провокацію на території України – вона отримає відповідь.

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