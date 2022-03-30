Ядерний удар по Азербайджану: генпрокуратура шукає російського депутата, що погрожував нападом
30 березня 2022 , 20:15Читать новость на русском
Джерело:Генеральна прокурантура Азербайджану
Російські депутати роблять сміливі заяви у програмах пропагандистів. Коли ж справа доходить до діла – бойовий дух окупантів кудись зникає.
28 береня російський депутат Михайло Дєлягін в ефірі ьелеканалу "Росія-1" закликав застосувати тактичну ядерну зброю по Азербайджану. Мета – знищити інфрастурктуру та нафтову промисловість країни.
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Розслідування
Генпрокуратура Азербайджану почала розслідування за фактом заклику до ведення агресивної війни та загрози вчинення акту тероризму.
Дєлягін вже проходить у справі як обвинувачений. Щоправда, шанс на те, що російський депутат покине свою ізольовану від вільного світу домівку та буде нести відповідальність за свої слова – мізерна.