Ядерний удар по Азербайджану: генпрокуратура шукає російського депутата, що погрожував нападом

30 березня 2022 , 20:15
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Джерело:

Генеральна прокурантура Азербайджану

Російські депутати роблять сміливі заяви у програмах пропагандистів. Коли ж справа доходить до діла – бойовий дух окупантів кудись зникає.

28 береня російський депутат Михайло Дєлягін в ефірі ьелеканалу "Росія-1" закликав застосувати тактичну ядерну зброю по Азербайджану. Мета – знищити інфрастурктуру та нафтову промисловість країни.

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Розслідування

Генпрокуратура Азербайджану почала розслідування за фактом заклику до ведення агресивної війни та загрози вчинення акту тероризму.
 
Дєлягін вже проходить у справі як обвинувачений. Щоправда, шанс на те, що російський депутат покине свою ізольовану від вільного світу домівку та буде нести відповідальність за свої слова – мізерна.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська