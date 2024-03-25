"Запобіг ядерному удару по Україні": у партії Шольца закликали бути вдячним канцлеру, – Bild

Лідер німецької фракції СДП Рольф Мютценіх виступив з цікавою заявою у Бундестазі. Він зазначив, що потрібно "бути вдячними канцлеру Олафу Шольцу", оскільки він допоміг запобігти "можливому ядерному удару російської армії по Україні"

За словами Мютценіха, це сталося після візиту Шольца до Китаю. Німець наголосив, що ядерний удар Росії по Україні могли здійснити за наказом російського диктатора Владіміра Путіна.

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Шольц нібито "запобіг ядерному удару" по Україні

Оглядач німецького видання Bild Філіп П'ятов ставить під сумнів заяву Мютценіха і нагадує, що раніше американські ЗМІ вже писали, ніби восени 2022 року США побоювалися ядерного удару Росії по Україні. До його запобігання підключили Китай. А після візиту Олафа Шольца до Пекіна влада КНР закликала не застосовувати атомну зброю.

Американські ЗМІ тоді писали, що роль Шольца була мінімальною, він лише передав Пекіну повідомлення з Вашингтона. У відповідь на запит Bild офіс німецького канцлера процитував його слова від листопада 2022 року після зустрічі із Сі Цзіньпіном: "У Пекіні я попросив голову Сі використати його вплив на Росію".

Водночас військовий експерт та професор Університету Бундесверу в Мюнхені Карло Масала пояснив, що останнім часом американські погрози на адресу Росії були нейтралізовані дипломатичними зусиллями за участю канцлера Олафа Шольца.

Зокрема, Китай та Індія підписали спільну декларацію, що засуджує використання ядерної зброї, а Шольц відіграв ключову роль у формуванні позиції Китаю. Попри це, за словами експерта, не було жодних ознак неминучої ядерної атаки, тому дії Шольца не запобігли ядерній війні.

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