Є впевненість: у Білому домі прокоментували можливість застосування Росією ядерної зброї

Російські терористи продовжують вдаватися до ядерних погроз. У США прокоментували можливість застосування державою-агресором такої зброї.

США переоцінили ризики використання Росією ядерної зброї. Про це в інтерв'ю заявив колишній командувач армією США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес.

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"Росія не піде на такий крок"

У Білому домі вважають, що Росія не піде на такий крок, зазначив Ходжес. Також він додав, що раніше його держава занадто переоцінила ризики ескалації з боку окупантів з використанням ядерної зброї.

Через це приймали рішення про постачання поступово, замість того щоб сказати Україні: "Ось все, що вам потрібно, і скоро дамо ще". А зараз Білий дім все більш впевнений, що Росія ядерну зброю використовувати не буде. Я особисто в цьому переконаний. А Білий дім, наприклад, вже навіть не проти ударів української армії по російських об'єктах в Криму,

– сказав Ходжес.

Також він зауважив, США дали ясно зрозуміти, що наслідки застосування ядерки будуть катастрофічними. Цікаво, що Китай теж сказав Росії не робити цього, адже ядерний удар не дасть жодної переваги на полі бою.

"Я думаю, що Путін — це зло, але він не божевільний, і він не самогубець. Згадайте, як під час пандемії він сидів за столом в десяти метрах від найближчих радників. Це не схоже на людину, яка жити не хоче", — підсумував Ходжес.

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