Росія намагається врятувати ядерну програму Ірану, – Зеленський

Росіяни не просто допомагають Ірану – вони намагаються врятувати їхню ядерну програму. Таким чином український президент прокоментував побоювання росіян, які вони висловлюють публічно та непублічно.

Деталі передає 24 Канал з посиланням на звернення Зеленського.

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Росія намагається врятувати ядерну програму Ірану

Володимир Зеленський під час вечірнього звернення згадав про масований удар Росії. 19 червня президент побував на місці влучання в Солом'янському районі.

"Жодного військового сенсу в цьому ударі не було, абсолютно нічого Росії це не додало у військовому плані. Це свідомий терор, те саме, що російська армія за Путіна робила всюди: від Чечні до Сирії. Це єдине, що Путін і його Росія вміють робити справді якісно, – вбивати та руйнувати. І це саме та площина, яка об'єднує Росію з такими режимами, як зараз в Ірані чи Північній Кореї", – сказав президент про масовану атаку по Україні.

Увечері 20 червня Радбез ООН збереться, щоб обговорити російські атаки по нашій державі. Про екстрене засідання просила Україна.

Також Зеленський висловився про плани Росії щодо Ірану.

Зараз Росія намагається врятувати іранську ядерну програму – інакше їхні публічні сигнали та непублічну активність не можна трактувати. Коли хтось із їхніх спільників втрачає змогу експортувати війну, Росія страждає і намагається втрутитись. Це так цинічно. І це знову й знову доводить, що не можна дозволяти агресивним режимам об'єднуватись і ставати партнерами. Коли іранські "Шахеди" – тепер уже значно модернізовані – та балістика з Північної Кореї – теж модернізована – вбивають наших людей в Україні, це очевидна ознака, що глобальної солідарності та глобального тиску не достатньо,

– заявив він.

Виходом із ситуації Зеленський вважає серйозне посилення санкцій проти Росії та її союзників.

Додамо, що 19 червня Росатом повідомив, що частину російських працівників з іранської АЕС "Бушер" евакуювали. А в ніч на 19 червня Путін заявив, що Росія домовилася з Ізраїлем про гарантування безпеки 200 росіянам, які будують АЕС в Ірані.