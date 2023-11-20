Журналісти знайшли у Путіна ще дві великі яхти: одна з них на ремонті у верфі НАТО

У російського президента Владіміра Путіна знайшли ще дві великі яхти, які наразі розташовані поза країною-агресоркою. Мовиться про 71-метрову яхту Victoria і 38-метровий човен Orion, який супроводжує судно.

Про це розповіли журналісти центру "Досьє" у своєму розслідуванні. Одне з цих суден наразі перебуває на верфі однієї з країн-членів НАТО, передає 24 Канал.

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Нові знахідки у "флоті Путіна"

Журналісти зазначали, що яхтою Victoria, ймовірно, користується Аліна Кабаєва, яка вважається коханкою президента Росії Путіна. Будівництво цього розкішного судна, призначеного для використання російським диктатором, було тривалим і складним процесом. Так, будівництво яхти почалося у 2005 році на верфях військового заводу "Севмаш", ставши першою спробою побудувати цивільну суперяхту для президента Росії.

Однак тільки у 2013 році корпус яхти був спущений на воду і відправлений на верф ISA Yachts в Італії. Через брак коштів роботи на судні Victoria були припинені, внаслідок чого воно стояло на мілині на два роки. Для завершення будівництва за проєкт взялася турецька компанія AES Yachts, і у 2019 році Victoria була спущена на воду.

Автори матеріалу наголосили, що початкову фінансову підтримку яхти надав бізнесмен Сєргєй Маслов, який використовував свій офшор Julesburg Corp на Британських Віргінських островах. Маслов, відомий своєю причетністю до створення флоту "сирійського експреса", який перевозив військові вантажі на російську базу в Сирії.

Журналісти показали нові яхти Путіна / Фото з сайту "Досьє"

Маслов стверджував, що він просто буцімто допомагав близькому другу в добудові яхти. Йдеться про близького друга Путіна Геннадія Тимченка, і саме через його структуру оформлена яхта Victoria, вартість якої за митними деклараціями становить 50,1 мільйона доларів США.

За даними журналістів, зараз яхта Victoria знаходиться в Стамбулі на верфях компанії Desan. Саме ця компанія відома своєю здатністю обробляти як цивільні, так і військові замовлення, будуючи кораблі для НАТО.



Яхта Путіна перебуває у Стамбулі / Фото з сайту "Досьє"

Крім того, журналісти підкреслили, що тривале будівництво яхти Victoria спонукало Геннадія Тимченка почати підготовку ще однієї яхти "Шахерезада", призначеної для Путіна. Для реалізації цього проєкту Тимченко шукав фінансової підтримки російських олігархів.

Таким чином, журналісти наразі виявили 10 одиниць суден, які можуть належати Владіміру Путіну, які вже встигли охрестити "флотом" російського диктатора.

Журналісти показали яхту Путіна, яку до війни евакуювали в Росію