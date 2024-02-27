Серйозний механізм, – Світан пояснив, як 10 Patriot вплинули б на фронт

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 10 установок протиповітряної оборони Patriot могли б змінити ситуацію на фронті. Ці ЗРК не дозволили б росіянам так вільно себе почувати у повітрі.

ЗРК Patriot можуть допомогти ЗСУ відігнати російську авіацію від лінії фронту, але не всю. Таку думку 24 Каналу озвучив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан.

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"Вони б не дали росіянам так вільно себе почувати у повітрі і не більше. Patriot – це оборонний механізм, який може допомогти нашій авіації відігнати російську авіацію від лінії фронту. Однак не всю. Ту, яка працює з певних висот. А до висот, припустимо, 30 метрів російська авіація могла б далі виконувати свої бойові завдання", – пояснив військовий експерт.

"Тріада" для виконання бойових завдань з повітря

Роман Світан зазначив, що ППО Patriot відігнали б російську авіацію на приблизно 100 кілометрів від лінії фронту. Але цього було б достатньо, щоб убезпечити наш передній край від викидів російськими літаками керованих авіабомб.

На більше Patriot не вплинув би на лінії фронту. Але це досить серйозний механізм для подальшого виконання завдань, завоювання переваги у повітрі у парі з літаком. Patriot, F-16, доповнені інформацією із супутників, системи AWACS. Така тріада дала б можливість нашій авіації виконати бойове завдання з повітря, далі – відкрити можливість наземним військам виконувати свої наземні завдання,

– сказав він.

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