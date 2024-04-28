Тренувальний Як-52 збив розвідрон на Одещині: у мережі показали кадри з кабіни пілота

В Одеській області навчально-тренувальний літак Як-52 збив російський дрон-розвідник. У мережі показали кадри, які були зняті у кабіні пілота літака під час ураження безпілотника в небі над Одещиною.

Нагадаємо, що в суботу, 27 квітня, поршнева авіація дійсно вступила в бій у повітрі проти російських загроз. Тоді ж над Одещиною саме з літака Як-52 вдалося збити російський дрон "Орлан-10", який вів розвідку над містом.

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Літак Як-52 збив ворожий дрон над Одещиною

В мережі опублікували відео з кабіни пілота навчально-тренувального літака Як-52 під час ураження ворожого безпілотника в небі над Одещиною.

Відомо, що російський безпілотник "Орлан-10" був збитий екіпажем "Цивільного повітряного патруля", громадської організації, до якої належать, в основному, аматори авіації різних професій та власники літаків.

Зазначається, що дрон збили стрілецькою зброєю.

Відео з кабіни літака Як-52 під час ураження російського безпілотника над Одещиною: дивіться відео

Ідея збивати безпілотники літаками типу Як-52

Речник УДА Сергій Братчук в ефірі телемарафону розповів, що ідея збивати дрони літаками типу Як-52 з'явилася ще минулого року.

Я можу сказати так: що така ідея з'явилася ще минулого року. Про це довго говорили, і ми бачимо, що реалізація насправді відбулася. Я вам скажу, що це вразило, звичайно, мешканців південних теренів нашої держави, зокрема одеситів,

— сказав військовий.

За словами Братчука, ця ідея, яка виникла минулого року, виявилася надзвичайно перспективною.

"Сподіваюся, що це буде не просто ноухау, це, можливо, саме для знищення безпілотників буде на сьогодні правильним рішенням, яке є практично реалізованим", — додав речник.

Він додав, що невідомо чи будуть в такий спосіб й надалі збивати ворожі дрони. Однак цей проєкт реалізував себе.

Братчук зазначив, що збивання дронів літаками минулого століття допоможе здешевити ураження ворожих БпЛА.

Окупанти завдали масованого удару по Україні 27 квітня: скільки ворожих цілей ліквідували

В Повітряних силах розповіли, що усього під час атаки 27 квітня ворог застосував 34 ракети повітряного, наземного та морського базування:

9 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська область, що в Росії);

9 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 (із повітряного простору Бєлгородської області та з акваторії Азовського моря);

2 зенітні керовані ракети С-300 (із району Бєлгородської області)

2 крилаті ракети "Іскандер-К" (із Криму);

4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із літаків МіГ-31К (пуски з повітряного простору Рязанської та Тамбовської областей Росії);

8 крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Українським захисникам вдалося знищити 21 повітряну ціль: