Згадуємо вигнання нацистів, наближаючи вигнання раш**тів – Зеленський

Українці вже 247 днів стримують навалу російських окупантів. На загарбників чекає така ж доля, що й на фашистів 80 років тому.

Про це під час свого вечірнього звернення заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал. Він зазначив, що зло завжди починає однаково.

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Зеленський порівняв росіян з нацистами

Президент опублікував своє звернення опівночі 28 жовтня. Щороку в цей день українці відзначають звільнення нашої держави від нацистських окупантів та віддають шану тим, хто боровся та переміг нацизм у роки Другої світової війни.

Сьогодні ми робимо це, тримаючи в руках не квіти, а зброю. Сьогодні зберегти пам'ять про подвиги наших предків означає захистити їхні здобутки. Ми згадуємо вигнання нацистів, наближаючи вигнання раш**тів,

– заявив Зеленський.

Він зазначив, що форма зла стала іншою, однак суть залишилася незмінною.

"Зло завжди починає однаково. Загарбники називають себе визволителями. Вторгнення своєї армії – самозахистом. Як і 80 років тому, український народ стає на оборону рідної землі. І ворожий план бліцкригу стає провалом", – зауважив глава держави.

За його словами, зло також завжди діє однаково:

Вбиває цивільне населення, запевняючи, що б'є лише по військових об'єктах.

Влаштовує блокади й фільтраційні табори – Сирець стає Оленівкою.

Знищує міста й села – Корюківка стає Бучею.

"Але рано чи пізно про воєнні злочини стає відомо. Реакція світу стає болючою. Політика умиротворення стає жорсткою протидією. Становище зла стає цугцвангом", – наголосив Зеленський.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

Президент заявив, що зло завжди закінчує однаково:

Окупант стає капітулянтом.

Загарбник – утікачем.

Військові злочинці стають підсудними, агресія – вироком.

Руйнування стають репараціями.

Ворожа техніка стає музейними експонатами.

Подвиги дідусів стають перемогами онуків.

"День визволення України від нацистів у 247-й день нашої боротьби стає символом: результатом нашої боротьби неодмінно стає визволення нашої України. Захоплена територія стає вільною. Так завжди було в минулому, так точно буде у майбутньому. У майбутньому Херсона, Донбасу, Луганська, Криму. Бо завжди наша земля стає вільною", – зазначив глава держави.

Зеленський підсумував, що сьогодні єдиною тактикою Росії став терор, а єдиним можливим фіналом такої тактики стане поразка.

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