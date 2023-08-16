Наслідки відчутні досі, – Військово-морські сили розповіли про атаку "Морського малюка"

Служба безпеки України разом з Військово-морськими силами атакували Кримський міст у липні 2023 року морськими надводними дронами, які розробила СБУ. У ВМС розповіли, що росіяни посилили заходи безпеки довкола мосту.

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів у ефірі телемарафону, що, якщо Кремль тримав від 1 до 3 одиниць прикордонних кораблів, то зараз менш ніж 10 – не буває, пише 24 Канал.

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Також ворог оточив Кримський міст з півночі та півдня прикордонними кораблями, а також кораблями воєнно-морського флоту.

Що кажуть Військово-морські сили про атаку дронами на Кримський міст

Станом на ранок 16 серпня в районі мосту перебуває 8 кораблів, 6 катерів прикордонної служби Росії. В такий спосіб росіяни намагаються протидіяти, застосовують вогневі загородження та інші засоби.

Та як ми бачимо – щось пішло не так, як в таких ситуаціях кажуть. І, відповідно, наслідки цього інциденту вони (росіяни – 24 Канал) мають і зараз – міст працює в реверсному режимі. Працює лише одна половина автомагістралі, залізниця ще працює,

– заявив Дмитро Плетенчук.

Речник Військово-морських сил ЗСУ додав, що інциденти на Кримському мосту відбуваються періодично. За його словами, поки ця прибудова існуватиме, вони продовжуватимуться.

Які наслідки вибухів на Кримському мосту для росіян

Дмитро Плетенчук розповів, що внаслідок вибухів на Кримському мосту росіяни стали триматися далі від основної своєї морської бази. Зокрема, в Чорному морі Севастополь – є основною морською базою Чорноморського флоту і друга база – це Новоросійськ.

Зараз вони (росіяни – 24 Канал) тримаються якомога ближче до своїх офіційно визнаних берегів. Тобто у північно-східній частині Чорного моря.

– заявив речник Військово-морських сил.

За його словами, атаки по мосту впливають, адже росіяни зайвий раз не виходять в ті ділянки моря, бо можуть отримати якісь пошкодження. І це помітно.

В СБУ розповіли про надводні дрони, якими атакували Кримський міст