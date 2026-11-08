Полювання на "Іскандери": чому Україні критично необхідна власна балістика

Українські військові уразили щонайменше 2 пускові установки російського ракетного комплексу "Іскандер". Генерал-лейтенант Ігор Романенко пояснив, що для системного знищення ворога за лічені хвилини потрібна балістика.

За словами експерта в ефірі 24 Каналу, успішне ураження таких установок є важливим результатом, адже окупанти зазвичай діють дуже швидко. Вони намагаються випустити 1 – 2 ракети й миттєво залишити позицію, щоб уникнути удару у відповідь.

Чому дронів недостатньо

Нинішні розвідувально-ударні комплекси значною мірою спираються на безпілотники, проте вони мають відносно повільну швидкість польоту. Через це навіть своєчасне виявлення ворожих машин не завжди гарантує їхнє знищення, адже за час підльоту дрона ворог встигає змінити розташування.

Натомість наявність балістичного озброєння здатна принципово переламати ситуацію, дозволяючи завдавати ударів по зафіксованих майданчиках буквально за лічені хвилини після отримання розвідданих. Саме висока швидкість реакції здатна зробити протидію російським комплексам максимально результативною.

Покарання за корупцію під час війни

Крім військово-технічних викликів, генерал-лейтенант звернув увагу на необхідність запровадження жорстких санкцій за внутрішні правопорушення.

За корупційні дії вироки повинні виконувати безпосередньо на лінії зіткнення: чи будувати фортифікації, чи зі зброєю в руках. Будь-які корупційні дії, які відбуваються в нас – под заставу їх випускають, що взагалі неприпустимо під час війни,

– наголосив Ігор Романенко.

Ігор Романенко про ураження російських "Іскандерів" та українську балістику: відео

Експерт додав, що гуманітарні підходи за роки повномасштабного вторгнення не показали ефективності, тому державі потрібні набагато суворіші законодавчі норми та створення дисциплінарних підрозділів.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що українські воїни уразили ворожі "Іскандери" та зенітний комплекс "Панцир-С1" у Брянській області Росії.