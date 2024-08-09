Росія має ухвалити неприємне рішення: як події на Курщині вплинуть на фронт

Курська область неочікувано стала для росіян ще одним театром бойових дій. Росія не контролює ситуацію там, що може відповідно мати вплив і на фронт в Україні.

Власне, напружені бої ведуться на Покровському напрямку, однак через події на Курщині ситуація може змінитися. Детальніше про це 24 Каналу розповів військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний.

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Удар по російській пропаганді

Події у Курській області розвиваються доволі стрімко. Після так званого "прориву кордону" 6 серпня, уже з'явилося чимало неприємної для росіян інформації.

Ми бачимо значні втрати ворога, величезну кількість полонених, розбито декілька колон – десятки, якщо не сотні знищених росіян, однозначно можна сказати, що були захоплені якісь адміністративні центри, суди, будівлі ФСБ, певні документи потраплять у правильні руки,

– наголосив Павло Нарожний.

У мережі з'явилося відео, на якому українські військові заявили, що тримають під контролем російське місто Суджа. Відзначимо, що офіційно Україна не підтверджувала свою причетність до подій на Курщині.

Хоч, власне, це не є найважливішими (поки проміжними) підсумками тих подій, які зараз відбуваються у Курській області.

"У ворога зараз не є головним напрямок їхнього наступу, тобто Покровський. Їм треба ухвалювати дуже неприємне рішення. Вони кинули у бій не готових мобілізованих, і банально їх втратили. Тож зараз їм треба десь взяти боєздатні підрозділи. Звісно, найшвидший варіант – це перекинути військових з Донеччини або Луганщини. Але це або затримка, або взагалі відмова від наступу у цих регіонах", – пояснив військовий експерт.

Якщо з Покровського напрямку відтягнуть хоча б 2 – 3 бригади, це означатиме суттєве полегшення для українських військових. Натомість це стане величезним ударом по російській пропаганді, яка стверджує про "неймовірні спроможності" збройних сил Росії, які усе "тримають під контролем" та можуть "відбити будь-який удар".