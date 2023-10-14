Небесна карателька: як українська "Фурія" допомагає ЗСУ знищувати ворога на фронті

Українські військові роблять все можливе і неможливе для того, щоб знищувати ворога. Допомагає їм у цьому, зокрема, БпЛА тактичного рівня "Фурія".

Це українська розробка, з допомогою якої російські загарбники зазнають добрячої прочуханки. У Головному управлінні розвідки розповіли, як працює цей БпЛА та чому окупанти бояться "Фурію".

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У чому особливість "Фурії"

Почнімо з того, що здатна вона підійматися на висоту до 2 500 метрів. Що стосується дистанції, на якій вона може виконувати роботу, то йдеться про 50 кілометрів. Безперервно цей безпілотник здатний витати у повітрі понад три години.

Варто зауважити, що українська армія отримала цей дрон-розвідник ще до початку повномасштабного вторгнення. І він уже отримав репутацію одного із найнадійніших, а також найефективніших на полі бою.

Журналісти на власні очі змогли побачити, як "Фурія" веде детальну розвідку, дорозвідку, а також коригування артилерійського вогню. Усе це відбувалося на східному театрі бойових дій, де наші захисники продовжують знищувати окупантів.

Як зазначають у ГУР МО, за один бойовий виліт "Фурія" виявила відразу три "жирні" цілі ворога. Мовиться про танк, а також замасковані гаубицю й установку ППО.

Власне, з допомогою "Фурії" аеророзвідники 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади відразу ж передали координати цілей артилеристам. Після цього наші військові завдали миттєвого удару по російській смертоносній техніці.

Поки окупанти прицілюються та готуються атакувати наші позиції, наші військові вже кілька хвилин їх "пасуть". Після оперативної передачі координат, відбувається постріл. Варто звернути увагу на те, що необхідно зробити один влучний постріл, адже в інакшому випадку російські цілі можуть втекти.

У сюжеті можна побачити, як хлопці працюють по російському танку. До кінця не зрозуміло, чи зазнала важка машина пошкоджень. Але щонайменше той факт, що їй довелося відійти, свідчить про те, що по наших захисниках цей танк цього разу бити не буде.