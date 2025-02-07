Війна в Україні стала змаганням між російською піхотою та українськими БпЛА, – WSJ

Україна стикається з нестачею особового складу для укомплектування окопів на фронті в Донецькій області, однак ЗСУ мають достатньо безпілотників, які допомагають компенсувати дефіцит піхоти. Так, війна переросла у боротьбу між російською піхотою і українськими БпЛА.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

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Яка роль БпЛА на фронті

У виданні зауважили, що Україна змогла компенсувати брак піхоти за допомогою БпЛА.

Коли російські солдати просуваються до українських позицій, на них спрямовуються вибухонебезпечні безпілотники, а більші дрони скидають на них бомби. Піхота відкриває вогонь тільки тоді, коли випадковому російському солдату вдається проскочити повз безпілотні літальні апарати,

– йдеться у статті.

В деяких сільських районах українські пілоти БпЛА можуть фактично самостійно забезпечити оборону лінії фронту.

Командир батальйону, старший лейтенант "Мунін", розповів, що завдяки збільшенню кількості безпілотників його підрозділ зміг зменшити тиск на піхоту. Якщо рік тому його команда запускала до 15 fpv-дронів на день, то зараз ця кількість зросла до 60 у звичайні дні. Також багато безпілотників оснащено тепловізорами, що дозволяє ефективно виявляти російські атаки навіть вночі.

"Мунін" зазначив, що у росіян "необмежені людські ресурси", і вони продовжують відправляти невеликі групи солдатів, які мають більше шансів пройти повз українські дрони.

Іноді російські РЕБи збивають українські безпілотники. У дощові чи туманні дні більшість дронів не можуть літати, що дає російським військам шанс на наступи за допомогою бронетехніки. Крім того, з приходом весни та появою листя на деревах буде складніше виявляти російську піхоту за допомогою безпілотників.

Як росіяни використовують БпЛА

У росіян також є власна армія безпілотників. Медик, що працює в районі Покровська, розповів, що близько 70% українських втрат у цьому регіоні спричинені ударами дронів.

У виданні зауважили, що на відкритій місцевості безпілотники можуть без проблем виявляти російських піхотинців, що намагаються просунутися вперед. Однак в міських і сільських районах навколо Покровська, де є багато будівель, піхота незамінна, оскільки росіяни там можуть сховатися від дронів.

Чи можуть БпЛА повністю замінити піхоту

Військові зазначають, що безпілотники не можуть повністю замінити людей.

Вони можуть зірвати атаку противника, але не зупинити її повністю,

– пояснив командир батальйону.

Він також додав, що без безпілотників ситуація була б значно складнішою.

Зараз російські війська мають перевагу в чисельності на фронті — приблизно 10 до 1, повідомляють бійці. Однак збільшення кількості безпілотників і невеликий приплив нових солдатів дозволяють продовжувати боротьбу проти російського наступу.

Командир однієї з бригад сказав, що російська армія приблизно в 10 разів переважає українські сили за чисельністю, хоч окупанти зазнають важких втрат – співвідношення сягає 7 до 1 на користь ЗСУ.

Командири поблизу Покровська також говорять про проблему з якістю підкріплень: більшість новоприбулих – це нещодавні призовники віком 40-50 років, які не мають мотивації для боротьби.

За їхніми словами, деякі з них кидають свої позиції або відмовляються йти в окопи першої лінії. Один командир бригади зазначив, що 30 бійців, подібних до тих, що були на початку війни, були б ефективніші, ніж 100 новоприбулих.