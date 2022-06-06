Як британці ставляться до можливої відставки Джонсона: свіже опитування

Більше ніж 50% жителів Великої Британії вважають, що 6 червня депутати мають проголосувати за відставку прем'єр-міністра Бориса Джонсона.

Як британці ставляться до Джонсона

Опитування, яке провело агентство соціологічних досліджень Opinium, показує, що 59% громадян вважають, що депутати мають проголосувати проти Бориса Джонсона під час сьогоднішнього вотуму недовіри.

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Водночас 52% вважають, що лідер консерваторів має негайно піти зі своєї посади, якщо він програє, а 37% вважають, що він повинен продовжувати виконувати свої обов'язки, поки не призначать нового лідера.

Дані також показують, що 71% британців вважають пана Джонсона "ненадійним", тоді як 65% вважають його "некомпетентним". А 55% англійців вважають прем’єр-міністра "неприємним", ще 58% називають його "слабким".

Близько 34% консервативних виборців вважають, що Джонсону настав час піти, тоді як 53% вважають, що він повинен залишитися при владі. Тепер в Джонсона є лише кілька годин, щоб поборотися за посаду, загалом пролунало багато закликів до прем’єр-міністра піти у відставку.

Джонсона попросив про підтримку

Борис Джонсон написав листа депутатам з проханням підтримати його у голосуванні про довіру. Він нагадав, що вперше консервативна партія отримала найбільше місць за останні 40 років. Також він згадав про ефективну боротьбу з пандемією та найнижчий рівень безробіття з 1974 року.

І ми прийняли важке рішення стати першою європейською країною, яка допоможе українцям захиститися від російської агресії, і я пишаюся лідерством, яке виявила Велика Британія,

– зазначив Джонсон.

Він також закликав до об’єднання, це поверне довіру 14 мільйонів, які проголосували за консервативну партію.

Чому Джонсона хочуть відправити у відставку

Частина членів консервативної партії заявили, що втратили довіру до Бориса Джонсона після того, як він відвідав вечірку під час пандемії.

Це сталося ще під час першого локдауну – у травні 2020 року. Він відвідав захід разом з дружиною, це активно висвітлювалось у ЗМІ, після цього він вибачився за свій вчинок.

Листи за призначення голосування про вотум недовіри консерватори надсилали в конфіденційному порядку.

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