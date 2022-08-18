Поширення радіації у випадку катастрофи на ЗАЕС: вчені змоделювали карту

Допоки росія тероризує світ обстрілами ЗАЕС, вчені Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України попереджують про можливу загрозу. Щоб візуалізувати, як в разі аварії на ЗАЕС переміщуватимуться радіоактивні домішки, вчені змоделювали інтерактивну карту.

Зображений сценарій можливий за метеорологічних умов станом на 15 – 18 серпня 2022 року. Саме в цей період, на тлі приїзду до України генсека ООН та президента Туреччини, росія погрожувала провокаціями на Запорізькій АЕС.

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Що враховували під час моделювання розсіювання радіоактивних речовин

Дослідники пояснюють, що:

результати моделювання розсіювання радіоактивних аерозолів Cs-137 отримано з використанням прогностичної метеорологічної моделі WRF ARW v4.3 та моделюючого комплексу атмосферної дисперсії CALMET-CALPUFF v6.

WRF прогноз метеорологічних умов було розраховано на основі глобальних прогностичних даних GFS з просторовою роздільною здатністю 0,5о та часовою дискретністю 3 години.

Радіоактивні викиди задано у вигляді двох точкових джерел на висотах 200 та 500 метрів над земною поверхнею із сумарною стаціонарною потужністю 1 бекерель на секунду.

Для радіоактивних аерозолів було використано характеристики їхнього розподілу за розмірами: середній діаметр –1 мікрометр, середнє відхилення – 2 мікрометри.

Вчені наголошують: оскільки визначити точні характеристики джерела викидів при гіпотетичній аварії на Запорізькій атомній електростанції неможливо, результати моделювання слід інтерпретувати лише відносно.

Які території постраждають найбільше

Якщо опиратися на гідрометричну ситуацію 15 – 18 серпня 2022 року, найвищі значення концентрацій радіоактивних аерозолів можуть спостерігатися в межах України, особливо у ближній зоні від джерела викиду. Мовиться про територію радіусом від 50 – 100 кілометрів. Причому, практично у всіх напрямах відносно ЗАЕС.

Значні концентрації радіонуклідів можуть досягнути міста Києва. Частково радіоактивні домішки можуть бути також винесені на території сусідніх держав:

східна частина Білорусі,

Польща,

країни Балтії.

У кінці змодельованого періоду радіонукліди переміщуються на схід. Тобто в цей період радіоактивні речовини потраплять у тимчасово окуповані частини Донецької та Луганської областей.

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У НАТО та МАГАТЕ відреагували на дії росіян

Під час зустрічі з президентом Сербії Александером Вучичем генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що захоплення росіянами Запорізької АЕС і провокації, які вони там влаштовують, створюють ризик ядерної аварії.

Водночас генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш запропонував демілітаризувати периметр навколо ЗАЕС та допустити туди інспекторів МАГАТЕ. Ініціативу підтримали США.

Вже 18 серпня генеральний директор МАГАТЕ підтвердив готовність очолити місію на Запорізьку атомну електростанцію.

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