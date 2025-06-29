Вручення повісток з 1 липня: де це можуть робити та за яких умов

Станом на 2025 рік повістки в Україні можуть вручати будь-де. Однак процес оповіщення громадян відбувається з дотриманням певних правил.

Хто має право вручати повістки, як це відбувається та яка відповідальність за відмову, – розповідає 24 Канал.

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Де можуть вручати повістки

Вручення повісток резервістам і військовозобов'язаним може здійснюватися в будь-який час доби. Це можливо як за місцем їхнього фактичного або зареєстрованого проживання, так і за місцем роботи, навчання, у громадських місцях, громадських будинках та спорудах, місцях масового скупчення людей, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, на пунктах пропуску (блок-постах), пунктах пропуску через державний кордон України. Відповідне положення міститься в постанові №560.

За адресою місця проживання або адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання резервісти та військовозобов'язані можуть бути оповіщені:

через дільниці оповіщення шляхом їх виклику до таких дільниць та вручення повісток, отриманих від районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки представниками цих дільниць, та вручення повісток за адресою місця проживання або адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання;

представниками районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій), виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад;

представниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки особисто або засобами зв’язку;

групами оповіщення, до складу яких можуть включатися представники районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій), виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, поліцейські, а також під час оповіщення мешканців багатоквартирних будинків — керівник установи (організації) або фізична особа — підприємець, яка надає послуги з управління багатоквартирними будинками, або голова правління об'єднання співвласників багатоквартирного будинку.

За місцем роботи чи навчання повістки можуть вручати:

представниками підприємства (установи, організації) на (у) якому (якій) він працює;

представниками закладу освіти, у якому він навчається;

представниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки;

групами оповіщення, до складу яких можуть включатися представники районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій), підприємства (установи, організації), територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та поліцейські.

У громадських місцях, громадських будинках та спорудах, місцях масового скупчення людей, на пунктах пропуску (блок-постах), пунктах пропуску через державний кордон України резервісти та військовозобов'язані можуть бути оповіщені:

представниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки;

групами оповіщення, до складу яких можуть включатися представники районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій), територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та поліцейські.

У районних (міських) ТЦК та СП резервістам та військовозобов'язаним повістка вручається військовослужбовцями або працівниками таких центрів.

Як відбувається вручення повістки

Під час вручення повістки обов’язково здійснюється фото- та відеофіксація за допомогою спеціальних технічних засобів. Її здійснює представник ТЦК або поліцейський.

Підтвердженням оповіщення резервіста чи військовозобов’язаного про виклик до районного чи міського ТЦК або його відділу чи відповідного підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ є:

у разі вручення повістки – особистий підпис про отримання повістки, відеозапис вручення повістки або ознайомлення з її змістом, у тому числі відеозапис доведення акта відмови від отримання повістки (додаток 2), а також відеозапис відмови резервіста або військовозобов'язаного у спілкуванні з особою, уповноваженою вручати повістки; у разі надсилання повістки засобами поштового зв’язку:

день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією та/або документами від поштового оператора;

день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання особи, повідомленою цією особою територіальному центру комплектування та соціальної підтримки під час уточнення своїх облікових даних;

день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання в установленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила територіальному центру комплектування та соціальної підтримки іншої адреси місця проживання.

Перевірити чинність повістки, сформованої за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, проводиться шляхом зчитування QR-коду за допомогою технічних засобів, які дають змогу відтворити відомості, зазначені у повістці, у тому числі засобами електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного, резервіста, зокрема з використанням мобільного додатка.

Зверніть увагу! Повістки, сформовані за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів та повістки, оформлені на бланку, мають однакову юридичну силу.

Під час вручення повістки старший групи оповіщення, представник, уповноважений вручати повістки, ТЦК, відповідного підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органах СБУ підходить до громадянина та представляється, повідомляє про мету зупинки та спілкування.

На вимогу громадянина він має пред’явити свій паспорт громадянина України (посвідчення офіцера, військовий квиток, службове посвідчення), службове посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки, а також пропонує громадянину пред’явити його військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України.

Якщо особа підлягає оповіщенню відповідно до розпорядження голови районної, МВА або відповідного керівника районного чи міського ТЦК про проведення заходів мобілізації чи виклик резервістів та військовозобов'язаних територіального центру комплектування, їй вручається повістка.

Що буде, якщо відмовитися від повістки

У разі, якщо резервіст або військовозобов’язаний відмовляється отримати повістку, представник, який має відповідні повноваження, складає акт про відмову. Цей документ підписують щонайменше двоє членів групи оповіщення, а сам акт зачитується громадянину.

Далі акт передається керівнику районного або міського ТЦК для подальших дій щодо притягнення особи до адміністративної відповідальності.

Окрім цього, акт реєструється у районному, або міському ТЦК та СП.

Якщо громадянин відмовляється приймати повістку, поліцейський, який є частиною групи оповіщення, має право затримати його в адміністративному порядку та доставити до ТЦК відповідно до статей 261 і 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення.