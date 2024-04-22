Чи повернеться Україна після перемоги в ситуацію до 24 лютого 2022 року: думка Литвиненка

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Литвиненко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" розповів, що думає про перемогу України у війні проти Росії. Також журналісти запитали, чи вистачить нашій державі ресурсів, щоб подолати ворога.

Олександр Литвиненко довго очолював Службу зовнішньої розвідки України. У березні він змінив Олексія Данілова на посаді секретаря РНБО. Експерти вважають, що він на своєму місці, адже колись був заступником секретаря Ради нацбезпеки і оборони.

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Секретар РНБО про перемогу над Росією: Україна буде іншою

Повернення в ситуацію до 24 лютого 2022 року неможливе. У нас постає інша країна, з зовсім іншим досвідом, з зовсім іншою економікою, з іншим суспільством. Страшна травма та катастрофа, яку завдали нам росіяни, гартують нову Україну. Так жити, як ми жили раніше, ми ніколи не будемо,

– сказав він.

На думку Литвиненка, ресурсів нам має вистачити. А Сили оборони борються не лише за Крим чи Донбас – вони виборюють свободу для всієї країни.

"Важливо усвідомити, що наші війська сьогодні борються не лише за Крим чи Донбас. Вони насамперед воюють за Київ, Дніпро, Запоріжжя, Вінницю, Львів. За те, щоб наші міста не перетворилися на Бахмут, Авдіївку чи Роботино, які стерті з лиця землі", – говорить секретар Ради безпеки і оборони.

Чого прагнуть росіяни

Литвиненко переконаний, що ворог прагне навіть не відродити СРСР, хай як багато про це говорять пропагандисти.

Росіяни планують не "СРСР 2.0", а Бучу в масштабах всієї України. І їхній прихід – це загибель сотень тисяч і страждання мільйонів. Йдеться про фізичне виживання. Я переконаний, що Україна не може не перемогти, тому що ми не маємо іншого шансу, крім того, щоб забезпечити наше виживання як вільної, незалежної держави з можливостями розвитку,

– сказав він.

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