Як будуть вивозити зерно з України через Чорне море: у мережі показали карту

Українські порти вже розблокували для експорту зерна. Підготували шлях і для проходу вантажних суден.

Керівник Моніторингової групи з кримських санкцій та свободи судноплавства Андрій Клименко опублікував карту "зернового коридору". Його узгодили в рамках угоди про експорт.

До речі В ООН повідомили, коли вийде в море перше судно з українським зерном

Схематична мапа "коридору"

На мапі синьою точкою позначений острів Зміїний, а цифрою 1 – район огляду суден, під цифрою 2 — район формування/розформування каравану.

Клименко зауважив, наразі з порту "Чорноморськ" ніхто не виходив. Як тільки це станеться, повідомлять.



Як везтимуть зерно / Карта Андрія Клименка



"Зерновий коридор" / Карта Андрія Клименка

Угода про експорт зерна: що відомо

Україна, Туреччина та ООН підписали угод для експорту українського зерна. Його мають вивезти Чорним морем. Українські порти розблокують, але не розміновуватимуть.

Також окрему угоду з ООН та Туреччиною підписала росія. Щоправда, наступного дня окупанти атакували порт "Одеса". Вони намагались поцілити у зерносховище.

Після підписання угоди зазначали, що експорт може розпочатись найближчими тижнями.

До слова, Стамбулі 27 липня відкрили Спільний координаційний центр. Його створили в рамках домовленостей.

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