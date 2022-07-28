Як будуть вивозити зерно з України через Чорне море: у мережі показали карту
28 липня 2022 , 21:50Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Андрія Клименка
Українські порти вже розблокували для експорту зерна. Підготували шлях і для проходу вантажних суден.
Керівник Моніторингової групи з кримських санкцій та свободи судноплавства Андрій Клименко опублікував карту "зернового коридору". Його узгодили в рамках угоди про експорт.
До речі В ООН повідомили, коли вийде в море перше судно з українським зерном
Схематична мапа "коридору"
На мапі синьою точкою позначений острів Зміїний, а цифрою 1 – район огляду суден, під цифрою 2 — район формування/розформування каравану.
Клименко зауважив, наразі з порту "Чорноморськ" ніхто не виходив. Як тільки це станеться, повідомлять.
Як везтимуть зерно / Карта Андрія Клименка
"Зерновий коридор" / Карта Андрія Клименка
Угода про експорт зерна: що відомо
- Україна, Туреччина та ООН підписали угод для експорту українського зерна. Його мають вивезти Чорним морем. Українські порти розблокують, але не розміновуватимуть.
- Також окрему угоду з ООН та Туреччиною підписала росія. Щоправда, наступного дня окупанти атакували порт "Одеса". Вони намагались поцілити у зерносховище.
- Після підписання угоди зазначали, що експорт може розпочатись найближчими тижнями.
- До слова, Стамбулі 27 липня відкрили Спільний координаційний центр. Його створили в рамках домовленостей.
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