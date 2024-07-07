У Міноборони пояснили, як часто треба проходити ВЛК
Уже майже два місяці діє новий закон про мобілізацію. Усі військовозобов'язані до 16 липня повинні оновити свої облікові дані.
Як часто треба проходити військово-лікарську комісію, в ефірі телемарафону відповів речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін, передає 24 Канал.
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Як часто потрібно проходити ВЛК
ВЛК під час воєнного стану треба проходити раз на рік і про це треба пам'ятати, бо в мирний час – раз на 5 років,
– заявив Дмитро Лазуткін.
Водночас речник Міноборони зазначив, що така норма діє, але наразі ми, на жаль, живимо в умовах війни, яка триває.
Зауважимо, що президент скасував статут "обмежено придатний". Тепер в Україні є лише два висновки ВЛК – "придатний" і "непридатний" до військової служби.
Відповідно до закону, всі чоловіки, які раніше були визнані обмежено придатними, повинні впродовж 9 місяців пройти повторний медичний огляд.