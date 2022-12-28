Такого ще не було: Як через невдачі під Бахмутом свариться російське командування

Російські окупанти вже не перший місяць намагаються просунутися в районі Бахмута, однак все марно. Очевидно, що це дуже деморалізує росіян, яких використовують як гарматне м'ясо.

Через це днями найманці російської ПВК "Вагнер", які беруть участь у штурмі українського Бахмута, виступили з образливим зверненням на адресу глави російського генштабу Валєрія Герасимова.

Важливо Намагається бути псевдопритомним, – психотерапевт дав характеристику Пригожину

Окупанти звинуватили його в недостатньому постачанні боєприпасів на передову. Цікаво, що засновник ПВК та "кухар Путіна" Євгеній Пригожин підтримав своїх бійців. І це далеко не перший публічний конфлікт між різними російськими силовими структурами, які беруть участь у вторгненні в Україну.

Як пишуть журналісти ВВС, заочні сварки між керівниками найманців і російським військовим командуванням за останні місяці перестали бути чимось надзвичайним, проте досі таких різких випадів проти саме генерала Герасимова "вагнерівці" собі не дозволяли.

Тож одразу після публікації звернення автори багатьох військово-патріотичних каналів почали писати, що йдеться про провокацію з боку "українських націоналістів",

– зазначається в аналітичній статті.

Однак вже ближче до вечора 26 грудня Пригожин спростував цю версію. Натомість він опублікував у пов'язаних з ним каналах таке голосове повідомлення:

"Спеціально, щоб відповісти на ваше запитання, заїхав до хлопців у землянки. Ви бачили зараз когось з українських націоналістів? І я не бачив. Наше головне завдання і їхнє теж – йти і брати Бахмут. А що стосується проблем, які, на жаль, виникають на кожному кроці, сподіваюся, що ми їх вирішимо".

Чи існує розкол всередині Росії

Самі ж найманці переконані, що все це – конфлікт міністерства оборони та Пригожина. Варто пояснити, що з першого дня російського вторгнення в Україну в ньому брали участь найрізноманітніші російські силовики:

армійські частини та підрозділи Росгвардії,

загони з Чеченської Республіки та співробітники ФСБ,

ПВК та мобілізовані корпуси самопроголошених "республік".

Між усіма цими структурами є певна внутрішня конкуренція, а всередині вистачає людей, які не розуміють сенсу війни. Це підтверджують і записи розмов Рамзана Кадирова та заступника чеченської Росгвардії Данила Мартинова, які отримали журналісти.

Мартинов визнавав, що багато командирів були шоковані, дізнавшись напередодні вторгнення про цілі операції, вони були впевнені, що просто беруть участь у навчаннях на території Білорусі, але обіцяв Кадирову підготувати "в районі Майдану або Хрещатика танці".

Чи будуть якісь кадрові перестановки після нового скандалу, прогнозувати поки що рано. Але з упевненістю можна сказати, що главу російського генштабу раніше ніхто публічно так не називав.