Як і де отримати допомогу з документами за кордоном
Українські біженці можуть виїхати за кордон навіть без документів, якщо вони втратили їх через війну РФ в Україні. Проте в іншій країні варто відразу звернутися до консульств, де нададуть допомогу з документами.
Центр протидії дезінформації при РНБО повідомив, що оформлення втрачених або протермінованих документів за кордоном – це повноваження Консульства.
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Всі послуги з документами для українських біженців надаються невідкладно.
Яку допомогу з документами можна отримати
У Консульстві ви можете:
- Продовжити строк дії власного закордонного паспорта та для дітей.
- Внести відомості про дітей молодше 16 років до паспорта одного з батьків.
- Оформити Свідоцтво про підтвердження особи на випадок, якщо у вас є лише внутрішній паспорт (старого зразка у вигляді "книжечки"), де відсутні записи латиницею.
- Отримати інформаційну підтримку.
Де отримати допомогу за кордоном
Посилання на інформаційні онлайн-карти країн, які наразі прийняли найбільше українців
- Польща – деталі та контакти консульств за посиланням.
- Угорщина – деталі та контакти консульств за посиланням.
- Чехія – деталі та контакти консульств за посиланням.
- Словаччина – деталі та контакти консульств за посиланням.
- Румунія – деталі та контакти консульств за посиланням.
- Молдова – деталі та контакти консульств за посиланням.
Додамо, що через повномасштабну війну Росії в Україну чимало українців були змушені покинути свої домівки й вирушити шукати прихистку в інших країнах. Нацрада з питань телебачення і радіомовлення надала поради українцям, які вимушено виїжджають за кордон.
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